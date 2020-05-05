Хакеры атаковали ряд университетов Великобритании

Иранские и российские хакеры нацелены на британские университеты, которые работают над прототипами вакцин против вируса COVID-19, сообщает издание Daily Mail. Газета цитирует чиновников из Национального центра кибербезопасности, которые сообщают, что британские учреждения здравоохранения подвергаются постоянным атакам, включая попытки получить доступ к своим серверам и взломать учетные записи электронной почты сотрудников.

В отчете не упоминаются какие-либо конкретные британские институты в прицеле злоумышленников и сообщается, что пока что враждебные усилия, по-видимому, не привели к каким-либо серьезным нарушениям. По мере того, как страны начинают вновь открывать границы в условиях пандемии COVID-19, начинается гонка за вакциной против вируса, а университеты и компании по всему миру работают над ее разработкой.

Британские исследователи из Института Дженнера при Оксфордском университете уверенно сигнализируют о том, что миллион доз вакцины может быть получен уже в сентябре, а первые добровольцы получили свои прививки в конце апреля на первом этапе испытаний. Вакцина, которую разрабатывают британские ученые, основана на ChAdOx1 - вирусе простуды, модифицированном, чтобы не вызывать никаких симптомов, поскольку клетки человека, подвергшиеся его воздействию, начинают вырабатывать антитела.

Тот же самый подход уже использовался группой исследователей при создании успешной вакцины против MERS - респираторного синдрома на Ближнем Востоке - который вызывается вирусом того же семейства, что и вирус, инфицирующий пациентов с COVID-19.

Как сообщало издание "Комментарии", вьетнамские хакеры атаковали учетные записи китайских чиновников.



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