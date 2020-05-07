Мексиканцев призвали воздержаться от инвестирования в криптовалюты

Директор Центра исследований и развития бизнеса (CIDE) в Мексике Альберто Алдапе Барриос, призвал жителей города Агуаскальентес быть осторожными с любыми инвестиционными возможностями в криптовалютах.



В заявлениях для местной газеты El Heraldo Барриос предупредил о "финансовых спекуляциях", вызванных кризисом COVID-19, поэтому существует высокий риск с инвестициями в биткойны (BTC), фьючерсы, опционы и Forex. Глава CIDE считает, что цена биткойнов подскочит, когда пандемия будет под контролем. Барриос сказал: "С криптовалютами вы не можете спекулировать, потому что вы можете потерять все свои деньги за один день. Ни одно учреждение не поддерживает эту валюту".

Однако директор CIDE утверждает, что знает о внедрении криптовалюты в других странах. Тем не менее, он не считает, что целесообразно инвестировать в биткойны в Мексике, поскольку "это рынок для профессиональных спекулянтов". Он также призвал граждан быть осторожными с предложениями инвестировать в фьючерсы, опционы и рынки Форекс, поскольку он утверждает, что падение цен на нефть явилось ярким примером того, насколько рискованным является этот тип инвестиций.

По поводу потока информации в социальных сетях Барриос сказал, что люди должны быть осторожны с любыми обещаниями заработать много денег в короткие сроки.

Как сообщало издание "Комментарии", банки Аргентины создадут блокчейн-платформу для отслеживания платежей.



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