Компания Facebook запускает работу независимого совета по контенту

Компания Facebook объявила, кто будет заседать в независимом совете, который будет принимать окончательное решение о том, какой спорный контент следует удалить. Среди участников группы значится бывший премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмидт, а также правозащитники и юристы из США и Европы.

Участники группы заявили, что они будут решать лишь "самые сложных случаи". В своем блоге, в котором было объявлено о надзорном совете, Facebook заявил, что он "представляет новую модель модерации контента". Первоначально совет будет состоять из 16 членов, но в дальнейшем планируется увеличить их число до 40. Первые слушания начнутся в этом году.

Сначала это будет только обсуждение контента, который, по мнению отдельных лиц, был ошибочно удален, но в последующие месяцы совет также рассмотрит обращения пользователей, которые хотят, чтобы Facebook удалил определенный контент. Участники дискуссии также рассмотрят контент, на который ссылается непосредственно Facebook, и смогут давать рекомендации по политике компании на основе своих решений. Все решения будут обнародованы.

Сопредседатель Майкл Макконнелл, бывший федеральный судья США, сказал, что новый метод оценки контента является экспериментом и, вероятно, будут допущены ошибки, но он надеется, что это принесет "более высокую степень политического нейтралитета" платформе. По его словам, одной из главных особенностей совета будет то, что Facebook не сможет влиять на его решения. Впрочем, большинство экспертов настроены на этот счет скептически и считают, что совет будет лишним инструментом в руках правления Facebook.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook представил чатбота с невероятными способностями.

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