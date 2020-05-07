Нигерийский суд вынес смертный приговор через Zoom

Из-за пандемии коронавируса, нигерийский суд впервые вынес приговор о смертной казни через Zoom. По мнению оранизации Human Rights Watch, приговор к смерти нигерийского водителя с помощью Zoom является "жестоким и бесчеловечным". Это произошло после того, как Нигерия вынесла постановление о смертной казни с помощью приложения видеочата из-за пандемии коронавируса.

Судья из Лагоса Моджисола Дада приговорил Олалекана Хамида к смертной казни через повешение за убийство матери его работодателя. Слушание длилось почти три часа, и на нем присутствовали адвокаты и генеральный прокурор. Судья находился в Высоком суде Лагоса в Икедже, Хамид - в тюрьме строгого режима Кирикири, и адвокаты присоединились из других мест.

Хамид не признал себя виновным в убийстве 76-летней Джоласуны Окунсанья в декабре 2018 года. "Приговор этого суда, Олалекан Хамид, заключается в том, что вы будете повешены за шею, пока вас не объявят мертвым, и пусть Господь помилует вашу душу. Это виртуальное решение суда", - заявил судья Дада.





Не ясно, будет ли Хамид обжаловать приговор. Согласно нигерийскому законодательству губернаторы штатов должны утверждать смертные приговоры, прежде чем их можно будет исполнять. Смертная казнь обычно не применяется в Нигерии, хотя суды продолжают выносить такой приговор. По данным Amnesty International, в камере смертников по-прежнему находится более 2000 человек, а последние три казни произошли в 2016 году.

Human Rights Watch сообщила BBC, что создание виртуального суда во время вспышки коронавируса продемонстрировало стремление получить доступ к правосудию. Однако судебная система двигается в неправильном направлении, приговаривая человека к смертной казни через повешение.

Как сообщало издание "Комментарии", видео с платформы Zoom просочились в сеть.



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