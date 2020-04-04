Личные данные, дети и интимные разговоры: видео с платформы Zoom просочились в сеть

Тысячи видеозвонков Zoom остаются доступными в открытой сети, передает The Washington Post.

Сообщается, что тысячи личных видео Zoom остались доступными для просмотра в открытой сети. Это создает риски касательно конфиденциальности для миллионов американцев, поскольку платформа стала особенно затребованной из-за внедрения карантина в связи с пандемией.

В частности, журналисты обнаружили доступными видеосеансы терапии, а также учебные совещания для работников, выполняющих телемедицинские звонки. Там указаны имена и номера телефонов людей. Кроме того, в сеть попали онлайн-встречи малого бизнеса, включающие финансовую отчетность частных компаний, а также видеоуроки школьников. Речь идет и об учениках начальной школы: в видео были раскрыты лица, голоса и личные данные детей. Многие из видео содержат личную информацию, а также интимные разговоры, записанные в домах людей. Есть и кадры интимного плана.

По данным СМИ, многие видео были записаны с помощью программного обеспечения Zoom и сохранены в отдельном онлайн-хранилище без использования паролей.

Ранее "Комментарии" сообщили, что правительство Германии усилит безопасность пользователей соцсетей.

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