В США разработали супербыструю камеру

Исследователи из Калифорнийского технологического университета (КТУ) разработали камеру, которая может делать до 70 триллионов кадров в секунду.

Новая камера, разработанная в лаборатории Лихонга Вана, профессора медицинской инженерии и электротехники Брена на кафедре медицинской инженерии, способна принимать до 70 триллионов кадров в секунду. Это достаточно быстро, чтобы увидеть волны света и флуоресцентный распад молекул.

Технология камер, которую Ванг называет сжатой сверхскоростной спектральной фотографией (CUSP), в некотором отношении похожа на предыдущие быстрые камеры, которые создал ученый, такие как его чувствительная к фазе сжатая сверхбыстрая фотография или устройство pCUP, которое может принимать один триллион кадров в секунду.

CUSP сочетает в себе лазер, излучающий чрезвычайно короткие импульсы лазерного излучения, которые длятся всего одну квадриллионную секунды (одну фемтосекунду), с оптикой и камерой специального типа. Оптика разбивает отдельные фемтосекундные импульсы лазерного света на серию еще более коротких импульсов, причем каждый из этих импульсов способен создавать изображение в камере.

Финансирование исследований было частично предоставлено Национальными институтами здравоохранения. Ван также связан с Институтом неврологии Тяньцяо и Крисси Чен в Калтехе.

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