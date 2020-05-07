Павел Дуров рассказал, почему отказался от переезда в Кремниевую долину

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Многие считают США в целом и Кремниевую долину в частности
раем для разработчиков, программистов и предпринимателей. Но известный
предприниматель, основатель Telegram и ВКонтакте Павел Дуров считает иначе. Свое мнение он
высказал в своем Telegram-канале.
"Считаю своим долгом рассказать о недостатках Америки для
того, чтобы предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок
предшественников", — начал Дуров.
По его мнению, существует 7 причин против переезда в Кремниевую
долину: полицейское государство, недоступное здравоохранение, ограниченность
культурной жизни, посредственное среднее образование, высокие налоги,
дороговизна разработки и слабые перспективы рынка в 21 веке.
"США — жесткое полицейское государство, которое является
лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах", — аргументировал дуров.
При этом система здравоохранения США, по мнению
предпринимателя, неэффективная и дорогая, в результате чего многие эмигранты
летают лечиться в Восточную Европу, где дешевле. В Кремниевой долине также
всего несколько деревень с ограниченной культурной жизнью, а в ближайшем городе
Сан-Франциско высокий уровень преступности и бездомных.
Павел Дуров уверен, что качество среднего образования в США
ниже, чем в остальных развитых странах. А еще это страна высоких налогов, ведь
успешные жители отдают более половины своего заработка государству.
"Паспорт Соединенных Штатов — это экономические крепостное
право, которое всегда с вами независимо от того, в какой точке земного шара вы
живете", — подчеркнул Дуров.
Напоследок основатель Telegram заявил, что всем желающим покинуть Восточную Европу
обязательно стоит рассмотреть другие варианты, ведь права и свободы человека
лучше защищаются в странах Северной и Центральной Европы, а экономический рост
в наше время сосредоточен в азиатских странах.
Как сообщал портал "Комментарии", Павел Дуров заявил, что
мир не вернется в норму после пандемии.
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