Павел Дуров рассказал, почему отказался от переезда в Кремниевую долину

Многие считают США в целом и Кремниевую долину в частности раем для разработчиков, программистов и предпринимателей. Но известный предприниматель, основатель Telegram и ВКонтакте Павел Дуров считает иначе. Свое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

"Считаю своим долгом рассказать о недостатках Америки для того, чтобы предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников", — начал Дуров.

По его мнению, существует 7 причин против переезда в Кремниевую долину: полицейское государство, недоступное здравоохранение, ограниченность культурной жизни, посредственное среднее образование, высокие налоги, дороговизна разработки и слабые перспективы рынка в 21 веке.

"США — жесткое полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах", — аргументировал дуров.

При этом система здравоохранения США, по мнению предпринимателя, неэффективная и дорогая, в результате чего многие эмигранты летают лечиться в Восточную Европу, где дешевле. В Кремниевой долине также всего несколько деревень с ограниченной культурной жизнью, а в ближайшем городе Сан-Франциско высокий уровень преступности и бездомных.

Павел Дуров уверен, что качество среднего образования в США ниже, чем в остальных развитых странах. А еще это страна высоких налогов, ведь успешные жители отдают более половины своего заработка государству.

"Паспорт Соединенных Штатов — это экономические крепостное право, которое всегда с вами независимо от того, в какой точке земного шара вы живете", — подчеркнул Дуров.

Напоследок основатель Telegram заявил, что всем желающим покинуть Восточную Европу обязательно стоит рассмотреть другие варианты, ведь права и свободы человека лучше защищаются в странах Северной и Центральной Европы, а экономический рост в наше время сосредоточен в азиатских странах.

Как сообщал портал "Комментарии", Павел Дуров заявил, что мир не вернется в норму после пандемии.

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