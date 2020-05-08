Специальное приложение Google сможет копировать тексты на компьютер

Ровно год назад, компания Google представила несколько улучшений Google Lens во время ввода-вывода Google, в том числе возможность просматривать информацию о товарах в меню ресторанов, вычислять правильную сумму чаевых, сканировать счет и многое другое. Сегодня, даже без участия разработчика Google, в приложение Google Lens вносятся новые улучшения, на этот раз с акцентом на обучение и производительность.

Прежде всего теперь можно использовать Lens для копирования реального текста на компьютер. После сканирования текста с помощью Lens пользователь сможет скопировать его не только в буфер обмена своего телефона, но и на компьютер, на котором установлена ​​последняя версия Chrome. Разумеется, для этого нужно использовать Chrome.

Еще одна новая функция - возможность читать слова вслух на иностранных языках. Раньше Google Lens мог переводить текст, но теперь он также может читать иностранные языки, поэтому, если пользователю сложно произнести определенное слово, эта функция может помочь в этом. Наконец, Google сделал так, что пользователь может выбрать отсканированный текст и быстро найти его в Интернете, благодаря новой кнопке поиска.

Google заявляет, что все эти функции уже доступны, но возможность прослушивания голосового текста доступна только для Android. Пользователи iOS смогут использовать его в ближайшее время.

Как сообщало издание "Комментарии", Google намеревается переименовать Android TV.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!