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Китайцы провели успешные испытания электрического корабля

Разработчики надеются, что электрический корабль сможет положительно повлиять на экологию реки Янцзы

сегодня, 17:41
Автор:

• Зинченко Павел

Китайцы провели успешные испытания электрического корабля

Китай успешно провел испытание доморощенного электрического грузового корабля грузоподъемностью 1000 тонн на участке реки Янцзы в городе Чанчжоу, провинция Цзянсу на востоке страны. 

Судно, работающее на литиевой батарее и суперконденсаторе, имеет емкость батареи 1458 кВт/ч. Это эквивалентно в общей сложности 40 электромобилям, согласно информации от филиала Государственной энергосистемы в Цзянсу, который участвовал в проектировании корабля. По словам директора по маркетингу компании Ли Яхонга, судно под названием "Zhongtiandianyun 001" может преодолеть 50 км на полной зарядке в течение 2,5 часов.

Провинция Цзянсу построила в общей сложности 4918 систем зарядки в восьми городах вдоль реки Янцзы. Установки будут обеспечивать около 57 млн. КВтч электроэнергии в год, что поможет сэкономить более 20 000 тонн дизельного топлива, сократив выбросы оксинитрида более чем на 600 тонн и диоксида серы более чем на 200 тонн.

Участок реки Янцзы в провинции Цзянсу является одним из самых оживленных водных путей в мире, что обусловливает сильное давление на местную экологию. Более 90 процентов судов приводятся в движение дизельным топливом, основным источником загрязнения в этом районе. Ли Яхонг также заявил, что зарядное оборудование поможет ускорить развитие электрических судов и в значительной степени сократит выбросы в этом районе. 

Как сообщало издание "Комментарии", китайская компания обновила популярную модель электроскутера.


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Источник: http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/08/c_139040869.htm
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