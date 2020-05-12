Компания Tesla возобновила работу своего завода в Калифорнии

Компания Tesla вновь открыла свой единственный в США завод по производству электромобилей в Калифорнии, несмотря на местные указы против открытия производства. В понедельник исполнительный директор компании Илон Маск написал в Twitter, что производство возобновилось, и он будет "на связи со всеми".

Американские штаты и местные органы власти пытаются определить, как лучше приступить к открытию предприятий после завершения карантина. Маск ранее пообещал перенести штаб-квартиру фирмы из Калифорнии, если заводу не разрешат возобновить работу. В то время как штат ослабил ограничения на производство, округ Аламеда, где расположен завод Tesla Fremont, этого не сделал. Город находится примерно в часе езды к югу от Сан-Франциско.

В субботу Илон Маск заявил, что Tesla подала иск против округа с просьбой в суде отменить постановление, запрещающее автопроизводителю возобновить производство. Вместо того, чтобы ждать решения, Маск объявил в Twitter в понедельник, что завод будет вновь открыт. Местное отделение полиции заявило, что оно осведомлено о ситуации, но будет действовать по усмотрению окружных чиновников здравоохранения.

Департамент здравоохранения округа Аламеда заявил в понедельник, что он "активно общается" с Tesla о восстановлении производства и принимает те же меры, что и в отношении других компаний, нарушивших приказ о карантине. В электронном письме Тесла также сообщил работникам, что решение об открытии соответствует решению руководства штата Калифорния. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в понедельник, что Калифорния "должна расставить приоритеты", помогая Tesla вновь открыться, потому что компания является одним из крупнейших работодателей в области производства в штате.

Как сообщало издание "Комментарии", Илон Маск угрожает перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии.

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