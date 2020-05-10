Илон Маск угрожает перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Компания Tesla в субботу вечером подала иск против округа Аламеда, штат Калифорния, после того, как местные чиновники запретили компании вновь открыть свой завод в городе Фримонт.



В серии твитов ранее в субботу генеральный директор Tesla Илон Маск также угрожал перенести штаб-квартиру компании в Техас или Неваду, ограничения из-за коронавируса менее жесткие.

"Откровенно говоря, это последняя капля. Теперь Tesla немедленно переместит свою штаб-квартиру и будущие проекты в Техас или Неваду", – написал Маск в Twitter.

Автопроизводитель планировал частично возобновить работу и позволить некоторым сотрудникам вернуться на свои рабочие мест. Но в Департаменте здравоохранения округа Аламеда компанию предупредили, что такой шаг будет нарушать правила округа.

"Tesla немедленно подает иск против округа Аламеда. Невыбранный и невежественный "временный сотрудник системы здравоохранения" Аламеды действует вопреки губернатору, президенту, нашим конституционным свободам и просто здравому смыслу", – написал Маск у себя в Twitter.

Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом издал в четверг новое руководство, позволяющее производственным компаниям вновь открываться, что позволило отдельным округам применять более строгие правила. Ограничения округа Аламеда в связи с коронавирусом, согласно которым людям запрещено покидать свои дома, заканчивается 31 мая. В то же время штат Техас разрешил производителям уже с 18 мая частично возвращаться к работе, а штат Невада позволил многим розничным торговцам и небольшим предприятиям возобновить работу уже в субботу.

Иск Tesla, поданный в субботу вечером в федеральный суд в Северном округе Калифорнии, просит о постоянном судебном запрете, согласно которому власти штата не смогут запрещать работу. Компания заявила, что она считает, что это исключение, потому что ее операции подпадают под определение критической инфраструктуры.

У Tesla есть аккумуляторная фабрика, называемая Gigafactory 1, в Спаркс, штат Невада, но у нее нет производства в Техасе. В феврале Маск провел опрос в Twitter, спрашивая своих подписчиков, стоит ли открыть Gigafactory в Техасе. Результаты оказались на 80% положительными.

В субботу Маск также призвал акционеров Tesla подать коллективный иск против округа за любые потерянные деньги, учитывая, что конкуренты Tesla в других штатах могли бы возобновить свои операции раньше.

Ранее "Комментарии" писали, что компания Tesla не должна вновь открывать свой автомобильный завод в районе залива Сан-Франциско, поскольку меры местных властей касательно сдерживания распространения коронавируса продолжают оставаться очень актуальными, заявили в местном департаменте здравоохранения.

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