Илон Маск угрожает перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

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Компания Tesla в субботу вечером подала иск против округа Аламеда, штат
Калифорния, после того, как местные чиновники запретили компании вновь открыть
свой завод в городе Фримонт.
В серии твитов ранее в субботу генеральный директор Tesla Илон Маск также
угрожал перенести штаб-квартиру компании в Техас или Неваду, ограничения из-за
коронавируса менее жесткие.
"Откровенно говоря, это последняя капля. Теперь Tesla немедленно переместит
свою штаб-квартиру и будущие проекты в Техас или Неваду", – написал Маск в Twitter.
Автопроизводитель планировал частично возобновить работу и позволить
некоторым сотрудникам вернуться на свои рабочие мест. Но в Департаменте
здравоохранения округа Аламеда компанию предупредили, что такой шаг будет
нарушать правила округа.
"Tesla немедленно подает иск против округа Аламеда. Невыбранный и
невежественный "временный сотрудник системы здравоохранения" Аламеды действует
вопреки губернатору, президенту, нашим конституционным свободам и просто
здравому смыслу", – написал Маск у себя в Twitter.
Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом издал в четверг новое руководство,
позволяющее производственным компаниям вновь открываться, что позволило
отдельным округам применять более строгие правила. Ограничения округа Аламеда в
связи с коронавирусом, согласно которым людям запрещено покидать свои дома, заканчивается
31 мая. В то же время штат Техас разрешил производителям уже с 18 мая частично
возвращаться к работе, а штат Невада позволил многим розничным
торговцам и небольшим предприятиям возобновить работу уже в субботу.
Иск Tesla, поданный в субботу вечером в федеральный суд в Северном округе
Калифорнии, просит о постоянном судебном запрете, согласно которому власти
штата не смогут запрещать работу. Компания заявила, что она считает, что это
исключение, потому что ее операции подпадают под определение критической
инфраструктуры.
У Tesla есть аккумуляторная фабрика, называемая Gigafactory 1, в Спаркс, штат
Невада, но у нее нет производства в Техасе. В феврале Маск провел опрос в
Twitter, спрашивая своих подписчиков, стоит ли открыть Gigafactory в Техасе.
Результаты оказались на 80% положительными.
В субботу Маск также призвал акционеров Tesla подать коллективный иск
против округа за любые потерянные деньги, учитывая, что конкуренты Tesla в
других штатах могли бы возобновить свои операции раньше.
Ранее "Комментарии" писали, что компания Tesla не должна вновь открывать свой автомобильный завод в районе залива Сан-Франциско, поскольку меры местных властей касательно сдерживания распространения коронавируса продолжают оставаться очень актуальными, заявили в местном департаменте здравоохранения.
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