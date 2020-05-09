Власти Калифорнии запрещают Маску открывать завод Tesla

Компания Tesla не должна вновь открывать свой автомобильный завод в районе залива Сан-Франциско, поскольку меры местных властей касательно сдерживания распространения коронавируса продолжают оставаться очень актуальными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местный департамент здравоохранения.



Такую позицию власти штата озвучили после того, как исполнительный директор Tesla Илон Маск в четверг вечером сообщил сотрудникам, что на заводе во Фримонте (единственном американском автомобильном заводе Tesla) производство частично возобновится в ближайшие дни.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что производителям в штате будет разрешено вновь открыть производство. Но округ Аламида, где расположена фабрика, будет оставаться закрытым до конца мая.

Пресс-секретарь Департамента здравоохранения округа Аламида в своем заявлении сослался на распоряжение о блокировке коронавируса в округе, которое разрешает работать только основным предприятиям.

Ранее "Комментарии" писали, что генеральный директор компании Tesla Илон Маск получит премию в виде акций Tesla стоимостью 706 миллионов долларов на момент публикации за достижение нового ключевого показателя — выход компании на среднюю рыночную капитализацию в размере 100 миллиардов долларов.

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