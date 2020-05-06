Илон Маск получит более $700 млн премии в Tesla

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск получит премию в виде акций Tesla стоимостью 706 миллионов долларов на момент публикации за достижение нового ключевого показателя — выход компании на среднюю рыночную капитализацию в размере 100 миллиардов долларов. Об этом сообщили в издании Bloomberg.

С января 2018 года генеральный директор компании Tesla, которая производит автомобили на электрическом топливе, вместо обычной зарплаты или денежных бонусов получает премию в виде акций компании за достижение ключевых показателей.

Первые две цели — достижение средней рыночной капитализации в размере 100 миллиардов долларов и ее удержание в течение 6 месяцев. За это Илон Маск получил свою самую крупную премию в компании Tesla.

6 мая стоимость акций Tesla достигла 768 долларов, а за достижение показателей Илону Маску предоставили возможность приобрести 1% акций компании (1,69 миллиона акций) по цене в 350 долларов за штуку. Таким образом, он сможет заработать около 706 миллионов долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", девушка Илона Маска — певица Граймс — рассказала, почему они решили назвать сына странной "формулой" с цифрами.

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