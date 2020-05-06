Язык

Українська

Русский

Coinspot 06.05.2020

BTC/USD

9036.93

ETH/USD

208.91

LTC/USD

47.23

НБУ 06.05.2020

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Девушка Илона Маска объяснила, почему они назвали сына "формулой" с цифрами
НОВОСТИ Все новости

Девушка Илона Маска объяснила, почему они назвали сына "формулой" с цифрами

Граймс и Илон Маск дали новорожденному имя из букв и цифр, каждая из которых имеет свое особое значение

сегодня, 10:20
Автор:

• Елена Волкова

Девушка Илона Маска объяснила, почему они назвали сына "формулой" с цифрами

Канадская певица Граймс объяснила странное имя, данное ее новорожденному сыну от миллиардера Илона Маска. Девушка изобретателя говорит, что имя мальчика - X Æ A-12 - состоит из букв и цифр, каждая из которых имеет свое особое значение.

Так, X - неизвестная переменная, Æ - эльфийский символ написания слова "любовь" и "искусственный интеллект", A-12 - предшественник любимого самолета пары SR-17. 

"Ни оружия, ни обороны, только скорость. Невероятный в бою, но ненасильственный", - поясняет Граймс.

Ранее "Комментарии" сообщали, что генеральный директор Tesla Илон Маск и канадская певица украинского происхождения Граймс (Клэр Буше) стали родителями. Маск подтвердил эту новость в понедельник после того, как один из его подписчиков спросил, есть ли какие-либо новости о ребенке. Илон Маск написал, что мама и ребенок находятся в нескольких часах езды от него и хорошо себя чувствуют. Также предприниматель выложил свое фото с новорожденным на руках на своей странице в Twitter. У Маска есть еще пятеро детей: близнецы Гриффин и Ксавье, а также тройняшки Дамиан, Саксон и Кай от предыдущего брака.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...