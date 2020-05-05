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Илон Маск в шестой раз стал отцом

Мамой сына Илона Маска стала певица Граймс

сегодня, 21:23
Автор:

• Татьяна Веремеева

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Генеральный директор Tesla Илон Маск и канадская певица украинского происхождения Граймс (Клэр Буше) стали родителями, у пары родился мальчик. Об этом пишет CNN.

Маск подтвердил эту новость в понедельник после того, как один из его подписчиков спросил, есть ли какие-либо новости о ребенке. Илон Маск написал, что мама и ребенок находятся в нескольких часах езды от него и хорошо себя чувствуют. Также предприниматель выложил свое фото с новорожденным на руках на своей странице в Twitter.

Это первый совместный ребенок пары. У Маска есть еще пятеро детей: близнецы Гриффин и Ксавье, а также тройняшки Дамиан, Саксон и Кай от предыдущего брака .

Впервые Граймс подтвердила беременность в январе, когда опубликовала в Instagram пост, в котором описала, как трудно работать беременной.

Ранее "Комментарии" писали, что Tesla Inc. резко сократила капитализацию, причиной чего стал основатель компании Илон Маск. Так, по итогам биржевых торгов, которые прошли в пятницу, 1 мая, акции  Tesla подешевели на 10% и под закрытие торгов показали стоимость в 701,32 доллара. Совокупно, капитализация упала на 15 млрд и достигла 130 млрд долларов.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/05/05/us/elon-musk-grimes-baby-boy-trnd/index.html
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