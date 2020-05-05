Илон Маск в шестой раз стал отцом

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Генеральный директор Tesla Илон Маск и канадская певица
украинского происхождения Граймс (Клэр Буше) стали родителями, у пары родился
мальчик. Об этом пишет CNN.
Маск подтвердил эту новость в понедельник после того, как
один из его подписчиков спросил, есть ли какие-либо новости о ребенке. Илон
Маск написал, что мама и ребенок находятся в нескольких часах езды от него и
хорошо себя чувствуют. Также предприниматель выложил свое фото с новорожденным
на руках на своей странице в Twitter.
Это первый совместный ребенок пары. У Маска есть еще
пятеро детей: близнецы Гриффин и Ксавье, а также тройняшки Дамиан, Саксон и Кай
от предыдущего брака .
Впервые Граймс подтвердила беременность в январе, когда опубликовала
в Instagram пост, в котором описала, как трудно работать беременной.
Ранее "Комментарии" писали, что Tesla
Inc. резко сократила капитализацию, причиной чего стал основатель компании
Илон Маск. Так, по итогам биржевых торгов, которые прошли в пятницу, 1 мая,
акции Tesla подешевели на 10% и под
закрытие торгов показали стоимость в 701,32 доллара. Совокупно, капитализация
упала на 15 млрд и достигла 130 млрд долларов.
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