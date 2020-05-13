В США разработали уникальную систему подзарядки электромобилей

Инженеры Стэнфордского университета в Калифорнии взяли беспроводную систему зарядки для перемещения электромобилей из лаборатории и адаптировали ее для использования в реальных условиях.

Три года назад инженер-электрик из Стэнфорда Шэнхуэй Фан и Сид Ассававоррарит, аспирант, создали первую систему, которая может беспроводным способом заряжать движущиеся объекты независимо от расстояния, используя технику квантовой механики. Тем не менее, это было только 10-процентная скорость передачи энергии. Теперь оба исследователя разработали усилитель с переключаемым режимом и схему обратной связи, которая может обеспечить эффективность передачи 92%.

Прототип может передавать по беспроводной сети 10 Вт электроэнергии движущемуся приемнику на расстояние до 62 см, но нет никаких фундаментальных препятствий для расширения системы для передачи десятков или сотен киловатт, которые понадобятся машине, говорит Фан, и передача занимает всего несколько миллисекунд. Единственным ограничивающим фактором будет то, насколько быстро автомобильные аккумуляторы или суперконденсатор могут поглощать энергию.

В конструкции используется импульсный усилитель с токовой обратной связью в симметричной цепи контроля четности. Симметрия времени и четности гарантирует, что эффективное сопротивление нагрузки на усилителе с переключаемым режимом остается постоянным, что позволяет усилителю поддерживать высокую эффективность, несмотря на изменение расстояния передачи.

По словам исследователей, на даном этапе технология может быть использована для промышленных роботов и даже воздушных беспилотников, поскольку более выгодно встраивать зарядные устройства в производственные цеха или на крыши, чем на длинные отрезки шоссе. Это позволит беспилотнику парить над крышей, чтобы перезарядиться.

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