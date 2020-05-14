Google обвинили в незаконной слежке за европейцами

Компания Google столкнулась с проблемой, которая касается конфиденциальности, поскольку она получила жалобу на предмет защиты персональных данных. Жалоба была подана Максом Шремсом, австрийским активистом конфиденциальности, который обвинил поискового гиганта в незаконном мониторинге пользователей и передаче "идентификационного номера" различным рекламодателям.

Шремс подал жалобу в австрийский орган по защите данных через основанную им же группу активистов, Noyb. Согласно жалобе, Google отслеживал телефоны своих пользователей по уникальному идентификатору, который "позволяет Google и бесчисленным третьим сторонам" отслеживать и контролировать пользователей из ЕС. В жалобе группа упомянула, что людей нужно спрашивать о согласии, прежде чем их будут отслеживать.

Это соответствует строгим правилам защиты данных, введенным Европейским союзом с мая 2018 года. Благодаря этим правилам консультативные органы по защите данных имеют право налагать штрафы, которые могут составлять до четырех процентов глобальных годовых продаж компании в случае серьезных нарушений. Кроме того, активисты обвинили Google в том, что он не собирал "действительное согласие для создания идентификатора отслеживания, но, похоже, генерирует эти идентификаторы без согласия пользователя".

По сообщениям Nyob, "Android не позволяет удалять идентификатор отслеживания. Это дает возможность пользователям только создавать новый идентификатор отслеживания, чтобы заменить существующий идентификатор. Это не удаляет данные, которые были собраны ранее, и не останавливает отслеживание в будущем". На данный момент Google еще не сделал публичного заявления. Это также происходит в период кризиса, когда различные правительства и частные компании работают над разработкой технологий отслеживания, что является еще одной проблемой для регулирующих органов.

Как сообщало издание "Комментарии", Google начал реформировать свою музыкальную библиотеку.

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