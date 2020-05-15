В Риме тестирую шлем с температурным сканером

В аэропорту Рима тестируют "умный шлем", который позволит сотрудникам сканировать пассажиров и проверять наличие у них коронавируса. Сканер дает возможность работнику перемещаться по аэропорту и сканировать любого человека в радиусе инфракрасного излучения. Сотрудники службы безопасности смогут сканировать людей, ожидающих в аэропорту, и вывозить тех, кто будет небезопасен для окружающих.

Этот шлем проходит испытания в римском аэропорту Фьюмичино в рамках планов по обеспечению безопасности пассажиров от коронавируса в условиях возобновления полетов. Использование такой технологии также предназначено для того, чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности при возвращении на рейсы после снятия блокировки. Когда сотрудник в шлеме смотрит вокруг, он видит инфракрасное изображение человека, и его температура появляется в области правого глаза. Это позволяет контролировать аэропорт как обычно, используя левый глаз.

Рим планирует стать первым аэропортом в Европе, который будет использовать эту технологию для выявления тех, кто может переносить болезнь. Как и в других аэропортах, в Риме резко сокращено обслуживание, но власти надеются, что количество рейсов увеличится со следующего месяца.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook удалил 50 млн постов с фейками о коронавирусе.

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