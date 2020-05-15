Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.05.2020

BTC/USD

9723.33

ETH/USD

204.05

LTC/USD

44.12

НБУ 15.05.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

29.10

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии В Риме тестирую шлем с температурным сканером
НОВОСТИ Все новости

В Риме тестирую шлем с температурным сканером

Новая разработка ученых поможет быстро и эффективно обнаруживать людей с температурой

сегодня, 01:15
Автор:

• Зинченко Павел

В Риме тестирую шлем с температурным сканером

В аэропорту Рима тестируют "умный шлем", который позволит сотрудникам сканировать пассажиров и проверять наличие у них коронавируса. Сканер дает возможность работнику перемещаться по аэропорту и сканировать любого человека в радиусе инфракрасного излучения. Сотрудники службы безопасности смогут сканировать людей, ожидающих в аэропорту, и вывозить тех, кто будет небезопасен для окружающих.

Этот шлем проходит испытания в римском аэропорту Фьюмичино в рамках планов по обеспечению безопасности пассажиров от коронавируса в условиях возобновления полетов. Использование такой технологии также предназначено для того, чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности при возвращении на рейсы после снятия блокировки. Когда сотрудник в шлеме смотрит вокруг, он видит инфракрасное изображение человека, и его температура появляется в области правого глаза. Это позволяет контролировать аэропорт как обычно, используя левый глаз.

Рим планирует стать первым аэропортом в Европе, который будет использовать эту технологию для выявления тех, кто может переносить болезнь. Как и в других аэропортах, в Риме резко сокращено обслуживание, но власти надеются, что количество рейсов увеличится со следующего месяца.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook удалил 50 млн постов с фейками о коронавирусе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/coronavirus-airports-smart-helmet-covid-19-temperature-scan-rome-a9512976.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...