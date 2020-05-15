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Франция ужесточает правила контроля за вредоносным контентом

Контент, имеющий экстремистское или преступное содержание, должен быть удален в течении одного часа

сегодня, 10:19
Автор:

• Зинченко Павел

Франция ужесточает правила контроля за вредоносным контентом

В соответствии с новым законом, принятым парламентом Франции, у социальных сетей и других веб-сайтов будет всего один час для удаления оскорбительного контента. Срок в один час применяется к контенту, который французские власти считают связанным с терроризмом или сексуальным надругательством над детьми. Бездействие может привести к штрафам в размере до 4% от мирового дохода - миллиарды евро для крупнейших онлайн-фирм. Критики считают, что новый закон может ограничить свободу слова.

Новые правила применяются ко всем веб-сайтам, будь то большие или маленькие. Но есть опасения, что только интернет-гиганты, такие как Facebook и Google, на самом деле имеют ресурсы для удаления контента настолько быстро, насколько это необходимо. Группа по защите цифровых прав La Quadrature du Net заявила, что требование о снятии контента, который полиция считает "терроризмом" всего за один час, неосуществимо. Есть также опасения, что такие технологии могут быть использованы против таких групп, как протестующие.

"С 2015 года у нас уже был такой закон, который позволял полиции запрашивать удаление какого-либо контента, если они считают его террористическим... это неоднократно использовалось во Франции для цензуры политического контента", - сказал представитель La Quadrature du Net.

Новые правила во Франции отображают закон, предложенный на уровне Европейского союза, где законодатели в прошлом году предложили один час для удаления контента. Но это предложение оказалось спорным и в настоящее время находится в подвешенном состоянии. Франция выдвинула свою собственную версию закона, несмотря на опасения в Европе. Согласно новому французскому закону, контент, признанный незаконным, но не относящийся к терроризму или сексуальному насилию над детьми, должен быть удален в течение 24 часов с момента уведомления. Это включает в себя сообщения, разжигающие ненависть, насилие, расизм и сексуальные домогательства. Невозможность удалить контент может повлечь за собой штраф в размере до 1,25 млн евро.

Как сообщало издание "Комментарии", Франция наложила рекордный штраф на Apple.


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-52664609
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