Европейский Союз существенно продлил режим киберсанкций

Европейский совет принял решение продлить рамки ограничительных мер против кибератак, которые угрожают ЕС или его государствам-членам еще на один год до 18 мая 2021 года. Решение было объявлено в пресс-релизе Европейского совета.

Европейский Союз (ЕС), таким образом, сохранит свою способность налагать целевые ограничительные меры на лиц или организации, вовлеченные в кибератаки, которые оказывают значительное влияние и представляют собой внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов. Ограничительные меры могут также применяться в ответ на кибератаки на третьи государства или международные организации, если такие меры считаются необходимыми для достижения целей Общей внешней политики и политики безопасности (CFSP).

Основной целью решения остается сдерживание и реагирование на кибер-деятельность, направленную против ЕС или его государств-членов. Ограничительные меры включают в себя запрет на въезд лиц в ЕС и замораживание активов для физических и юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещается делать средства доступными для перечисления.

Решение было принято через несколько дней после заявления Европейского Союза и его государств-членов о злонамеренной кибер-активности, которая использует в своих целях пандемию коронавируса. Этим решением декларируется решимость ЕС предотвращать, сдерживать и реагировать на злонамеренную кибер-активность, в том числе в рамках его более широкого ответа на кризис Covid-19.

Как сообщало издание "Комментарии", Европейский Союз не поддержит санкции против Huawei.

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