Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.05.2020

BTC/USD

9518.93

ETH/USD

199.56

LTC/USD

43.30

НБУ 15.05.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

29.00

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Европейский Союз существенно продлил режим киберсанкций
НОВОСТИ Все новости

Европейский Союз существенно продлил режим киберсанкций

Европейский Союз принял решение продлить меры безопасности против злонамеренной кибер-активности

сегодня, 17:55
Автор:

• Зинченко Павел

Европейский Союз существенно продлил режим киберсанкций

Европейский совет принял решение продлить рамки ограничительных мер против кибератак, которые угрожают ЕС или его государствам-членам еще на один год до 18 мая 2021 года. Решение было объявлено в пресс-релизе Европейского совета.

Европейский Союз (ЕС), таким образом, сохранит свою способность налагать целевые ограничительные меры на лиц или организации, вовлеченные в кибератаки, которые оказывают значительное влияние и представляют собой внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов. Ограничительные меры могут также применяться в ответ на кибератаки на третьи государства или международные организации, если такие меры считаются необходимыми для достижения целей Общей внешней политики и политики безопасности (CFSP).

Основной целью решения остается сдерживание и реагирование на кибер-деятельность, направленную против ЕС или его государств-членов. Ограничительные меры включают в себя запрет на въезд лиц в ЕС и замораживание активов для физических и юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещается делать средства доступными для перечисления.

Решение было принято через несколько дней после заявления Европейского Союза и его государств-членов о злонамеренной кибер-активности, которая использует в своих целях пандемию коронавируса. Этим решением декларируется решимость ЕС предотвращать, сдерживать и реагировать на злонамеренную кибер-активность, в том числе в рамках его более широкого ответа на кризис Covid-19.

Как сообщало издание "Комментарии", Европейский Союз не поддержит санкции против Huawei.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tbsnews.net/world/european-council-extends-cyber-sanctions-regime-until-2021-81529
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...