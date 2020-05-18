Европейские суперкомпьютеры подверглись хакерской атаке

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Кибератаки стали распространенным явлением в последнее время. Теперь несколько суперкомпьютеров по всей Европе были заражены атакой на криптовалюты и были закрыты для дальнейшего использования. Об этих атаках сообщили службы безопасности в Великобритании, Германии и Швейцарии.
Как сообщает ZDNet, хакерские атаки на суперкомпьютеры произошли после того, как организации объявили, что они уделяют приоритетное внимание исследованию вспышки COVID-19. Первое сообщение об инциденте появилось на прошлой неделе, когда Эдинбургский университет показал, что его суперкомпьютер ARCHER незаконно использовался, поэтому ему пришлось отключить систему ARCHER для расследования и сбросить пароли SSH, чтобы избежать дальнейших вторжений.
Аналогично, bwHPC в Германии также сообщил, что пять его высокопроизводительных вычислительных кластеров подверглись атакам, из-за которых их пришлось отключить. Аналогичные сообщения об инцидентах, связанных с безопасностью, также поступили из Испании.
В отчете говорится, что организации пока не публикуют подробностей об инцидентах. Однако группа реагирования на инциденты компьютерной безопасности (CSIRT) для европейской грид-инфраструктуры (EGI) выпустила образцы вредоносных программ и показатели компрометации сети, отмеченные в некоторых из этих инцидентов.
Хакерские атаки на суперкомпьютеры произошли после того, как несколько недель ранее было объявлено, что университеты и компании отдают приоритет исследованиям вспышки COVID-19.
Как сообщало издание "Комментарии", хакеры атаковали ряд университетов Великобритании.
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