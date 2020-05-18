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Летнее солнцестояние над Стоунхенджем покажут онлайн

Солнцестояние над Стоунхенджем является священным действом для язычников многих стран

сегодня, 16:09
Автор:

• Зинченко Павел

Летнее солнцестояние над Стоунхенджем покажут онлайн

Каждый год десятки тысяч людей, в том числе и много язычников, прибывают в Уилтшир, Англия, чтобы наблюдать восход солнца над Стоунхенджем в самый длинный день в году. Они бьют в барабаны, некоторые употребляют наркотики, и большинство делают это до 4:50 утра, когда солнце встает прямо слева от пяточного камня. Согласно информации "Английского наследия", благотворительной организации, ответственной за поддержание священного места, Стоунхендж был буквально построен "по отношению к солнцестояниям или крайним пределам движения солнца".

Но в этом году потенциальным посетителям придется наслаждаться ежегодным зрелищем из их собственных домов. "Английское наследие" объявило о трудном решении, что вместо мероприятия будет организована прямая трансляция, которая будет доступна через социальные сети.

Директор Стоунхенджа, Николас Таскер, сказал: "Мы провели широкие консультации о том, могли ли бы мы действовать безопасно, и нам бы очень хотелось провести это мероприятие, как обычно, но, к сожалению, в конце концов, мы чувствуем, что у нас нет выбора, кроме как отменить его. Мы надеемся, что наш прямой эфир предлагает альтернативную возможность для людей, близких и далеких, соединиться с этим духовным местом в такое особое время года, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать всех в следующем году".

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Источник: https://www.insidehook.com/daily_brief/travel/stonehenge-summer-solstice-celebration-online
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