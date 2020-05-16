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Онлайн-шоу Евровидение-2020 покажут в 46 странах мира

Организаторы обещают сюрпризы для зрителей

сегодня, 02:10
Автор:

• Татьяна Веремеева

Онлайн-шоу Евровидение-2020 покажут в 46 странах мира

Вещатели 46 стран мира будут транслировать специальное шоу, в котором примут участие исполнители, которые должны были представлять разные государства на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2020". Кроме конкурсантов нынешнего года, в онлайн-шоу примут участие исполнители, которые выступали на конкурсе в прошлые годы. Об этом пишет "Интерфакс".

В шоу под названием "Eurovision: Europe Shine A Lig" будут участвовать представители 41 страны, которые должны были выступить на 65-м конкурсе в голландском Роттердаме. Кроме того, все участники "Евровидения-2020", находясь в своих странах, вместе исполнят песню Love Shine A Light британской группы Katrina and The Waves, которая победила на конкурсе в 1997 году.

Украину в нынешнем году представляет группа Go_A.

По задумке организаторов, концерт должен длиться около двух часов. Также они подготовили сюрпризы для зрителей и прямые включения из разных стран.

Напомним, "Евровидение" в 2020 году должно было состояться в 65-й раз. Песенный конкурс был запланирован на 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.

Ранее "Коментарии" писали, что популярный европейский песенный конкурс Евровидение-2020 покажут онлайн. Совместный проект видеоплатформы YouTube и Европейского вещательного союза EBU под названием Eurovision Song Celebration 2020 покажут в двух частях.


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Источник: https://www.interfax.ru/culture/708911
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