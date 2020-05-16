Онлайн-шоу Евровидение-2020 покажут в 46 странах мира

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Вещатели 46 стран мира будут транслировать специальное
шоу, в котором примут участие исполнители, которые должны были представлять
разные государства на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Кроме конкурсантов нынешнего года, в онлайн-шоу примут участие исполнители,
которые выступали на конкурсе в прошлые годы. Об этом пишет "Интерфакс".
В шоу под названием "Eurovision: Europe Shine A Lig" будут
участвовать представители 41 страны, которые должны были выступить на 65-м конкурсе
в голландском Роттердаме. Кроме того, все участники "Евровидения-2020",
находясь в своих странах, вместе исполнят песню Love Shine A Light британской
группы Katrina and The Waves, которая победила на конкурсе в 1997 году.
Украину в нынешнем году представляет группа Go_A.
По задумке организаторов, концерт должен длиться около
двух часов. Также они подготовили сюрпризы для зрителей и прямые включения из
разных стран.
Напомним, "Евровидение" в 2020 году должно было
состояться в 65-й раз. Песенный конкурс был запланирован на 12-16 мая в
Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего
исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.
Ранее "Коментарии" писали, что популярный европейский
песенный конкурс Евровидение-2020
покажут онлайн. Совместный проект видеоплатформы YouTube и Европейского
вещательного союза EBU под названием Eurovision Song Celebration 2020 покажут в
двух частях.
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