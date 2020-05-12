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Онлайн-концерт Евровидение 2020 пройдет уже на этой неделе

Концерты покажут 12 и 14 мая

сегодня, 19:05
Автор:

• Антон Корнилов

Онлайн-концерт Евровидение 2020 пройдет уже на этой неделе

Популярный европейский песенный конкурс Евровидение 2020 покажут онлайн 12 и 14 мая. Совместный проект видеоплатформы YouTube и Европейского вещательного союза EBU под названием Eurovision Song Celebration 2020 покажут в двух частях. Об этом сообщили в блоге Google на официальном сайте компании.

Концерты будут посвящены песням и исполнителям, которые должны были выступить на Евровидении 2020 года в нидерландском городе Роттердаме. Первый концерт покажут уже сегодня, во вторник, 12 мая, в 10 вечера по киевскому времени. А второе шоу запланировали на четверг, 14 мая, в 10 вечера по киевскому времени.

Все песни исполнителей Евровидения этого года покажут онлайн. Также организаторы мероприятия подготовили контент от авторов YouTube, в том числе интервью с исполнителями, которые не смогли поучаствовать в песенном конкурсе в 2020 году из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19.

Сегодня на концерте также можно будет посмотреть выступление группы Go_A — участников от Украины.

Евровидение 2020 отменили 18 марта. В 2021 году страны смогут отправить тех же участников или выбрать новых, в первом случае участникам придется подготовить новые песни.

Как сообщал портал "Комментарии", Alyona Alyona и Kyivstoner выпустили совместный трек "Спасательный круг".


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Источник: https://ukraine.googleblog.com/2020/05/youtube-eurovision-song-celebration.html
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