Онлайн-концерт Евровидение 2020 пройдет уже на этой неделе

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Популярный европейский песенный конкурс Евровидение 2020
покажут онлайн 12 и 14 мая. Совместный проект видеоплатформы YouTube и
Европейского вещательного союза EBU под названием Eurovision Song Celebration 2020 покажут в двух
частях. Об этом сообщили в блоге Google на официальном сайте компании.
Концерты будут посвящены песням и исполнителям, которые
должны были выступить на Евровидении 2020 года в нидерландском городе
Роттердаме. Первый концерт покажут уже сегодня, во вторник, 12 мая, в 10 вечера
по киевскому времени. А второе шоу запланировали на четверг, 14 мая, в 10
вечера по киевскому времени.
Все песни исполнителей Евровидения этого года покажут
онлайн. Также организаторы мероприятия подготовили контент от авторов YouTube, в том числе интервью
с исполнителями, которые не смогли поучаствовать в песенном конкурсе в 2020
году из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19.
Сегодня на концерте также можно будет посмотреть выступление
группы Go_A — участников от Украины.
Евровидение 2020 отменили 18 марта. В 2021 году страны
смогут отправить тех же участников или выбрать новых, в первом случае
участникам придется подготовить новые песни.
Как сообщал портал "Комментарии", Alyona Alyona и Kyivstoner
выпустили совместный трек "Спасательный круг".
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