Компания Sony представила AI-технологию для обработки фотографий

С ростом роли искусственного интеллекта в двадцать первом веке появилось множество приложений - от "умных" помощников в телефонах до функций автопилота в автомобилях. Ввиду того, что фотография и обычная фотосъемка являются довольно распространенной частью повседневной жизни людей благодаря появлению приложений для социальных сетей, таких как Instagram и Snapchat, многие компании заметили возможность, которую искусственный интеллект создает в технологии восприятия изображений.

Совсем недавно компания Sony разработала датчик изображения, который включает в себя аспекты искусственного интеллекта и машинного обучения. Датчик изображения представляет собой гибридную технологию, которая объединяет искусственный интеллект в аппаратное обеспечение. Эта гибридная технология объединяет датчик изображения и логическую микросхему для извлечения данных из пикселей из датчика и использует алгоритмы машинного обучения для распознавания определенных объектов в изображении среди многих других применений.

Хотя сама технология не является новой или революционной, она эффективно объединяет процессы, выполняемые процессорами, в одну логическую плату, встроенную в датчик, которая предназначена для точной информации о точках, извлеченных из пикселей внутри датчика. Это позволяет быстрее обрабатывать и более детально определять изображение. Микросхема способна распознавать свое окружение и вместо того, чтобы сообщать обо всем изображении, содержащем, например, ключевое слово "кошка", она предоставит пользователю определенную кошку и дополнительную информацию о фоне, если это необходимо.

На данный момент IVS - интеллектуальный датчик зрения, который в настоящее время является прототипом. Однако, поскольку Sony является одним из ведущих мировых поставщиков датчиков изображения, вероятно, что в ближайшем будущем в следующих смартфонах будет интегрирована технология такого типа, которая обеспечит нам более гибкое мобильное взаимодействие, улучшения камеры и, самое главное, функции безопасности и конфиденциальности.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект начнет следить за дистанцией между людьми.

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