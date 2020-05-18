Компания Sony представила AI-технологию для обработки фотографий

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9681.17
ETH/USD
211.03
LTC/USD
45.05
USD/UAH
26.75
EUR/UAH
28.95
RUB/UAH
0.36
С
ростом роли искусственного интеллекта в двадцать первом веке появилось множество
приложений - от "умных" помощников в телефонах до функций автопилота
в автомобилях. Ввиду того, что фотография и обычная фотосъемка являются
довольно распространенной частью повседневной жизни людей благодаря появлению
приложений для социальных сетей, таких как Instagram и Snapchat, многие
компании заметили возможность, которую искусственный интеллект создает в
технологии восприятия изображений.
Совсем недавно
компания Sony разработала датчик изображения, который включает в себя аспекты
искусственного интеллекта и машинного обучения. Датчик изображения представляет
собой гибридную технологию, которая объединяет искусственный интеллект в
аппаратное обеспечение. Эта гибридная технология объединяет датчик изображения
и логическую микросхему для извлечения данных из пикселей из датчика и
использует алгоритмы машинного обучения для распознавания определенных объектов
в изображении среди многих других применений.
Хотя сама технология не является новой или революционной, она эффективно объединяет процессы, выполняемые процессорами, в одну логическую плату, встроенную в датчик, которая предназначена для точной информации о точках, извлеченных из пикселей внутри датчика. Это позволяет быстрее обрабатывать и более детально определять изображение. Микросхема способна распознавать свое окружение и вместо того, чтобы сообщать обо всем изображении, содержащем, например, ключевое слово "кошка", она предоставит пользователю определенную кошку и дополнительную информацию о фоне, если это необходимо.
На данный
момент IVS - интеллектуальный датчик зрения, который в настоящее время является
прототипом. Однако, поскольку Sony является одним из ведущих мировых
поставщиков датчиков изображения, вероятно, что в ближайшем будущем в следующих смартфонах будет интегрирована технология такого типа, которая обеспечит
нам более гибкое мобильное взаимодействие, улучшения камеры и, самое главное,
функции безопасности и конфиденциальности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости