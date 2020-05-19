Руководитель Disney возглавит популярную социальную сеть

Руководитель Disney Кевин Майер уходит в отставку, чтобы стать боссом социальной платформы TikTok. Он был назначен генеральным директором TikTok и главным операционным директором ByteDance, китайской материнской компании платформы.

TikTok, приложение, в котором пользователи публикуют короткие видеоролики, переживает взрыв популярности с момента запуска в США. Но эта возросшая популярность привела к тому, что правительство США изучило связи сервиса с Китаем. Майер будет отвечать за "глобальное развитие" ByteDance, включая развитие бизнеса, игр и музыки.

"Я рад помочь в проведении следующей фазы пути ByteDance, поскольку компания продолжает расширять ассортимент своей продукции во всех регионах мира", - заявил Майер. Он будет первым генеральным директором TikTok.

TikTok был загружен более 2 миллиардов раз на iOS и Android с момента своего запуска в глобальном масштабе в 2017 году. Приложение позволяет пользователям делать видео продолжительностью до 15 секунд с фоновой музыкой. Пандемия коронавируса помогла еще больше повысить его популярность благодаря тому, что многие пользователи снимают комические или музыкальные видео о своем карантинном опыте.

Но наличие китайской материнской компании беспокоило американских политиков. Некоторые из них выразили обеспокоенность по поводу того, что ByteDance разрешает китайскую правительственную цензуру или сбор данных о пользователях TikTok. Оба обвинения отрицает ByteDance.

Как сообщало издание "Комментарии", американские юристы обвинили TikTok в нарушении прав детей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!