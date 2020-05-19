Sony і Microsoft вместе разработают уникальные камеры с технологией AI

Во вторник компании Sony і Microsoft заявили, будут совместно разрабатывать решения для видеоаналитики с использованием технологии искусственного интеллекта. Чтобы обеспечить лучшую обработку видеоданных, технология Microsoft Azure AI будет встроена в разработанные Sony датчики изображения, которые используются для цифровых камер и других устройств.

Ожидается, что решения, которые помогут снизить затраты и энергопотребление, привлекут спрос со стороны ритейлеров и других предприятий. В частности, они, вероятно, будут использоваться для поиска полок магазинов, которые необходимо пополнить, оповещения людей об опасности на производственных площадках и многого другого.

В мае прошлого года Sony, крупнейший японский производитель электроники и индустрии развлечений, и американский технологический гигант Microsoft договорились рассмотреть вопрос о создании партнерства для облачных игр и в области полупроводников и искусственного интеллекта. Анонс о разработке решений для видеоаналитики - первый проект партнерства.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony представила AI-технологию для обработки фотографий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!