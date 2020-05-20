СБУ задержала всемирно известного хакера

Служба безопасности Украины обнаружила и задержала в Ивано-Франковске хакера, известного по всему миру под ником Sanix. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В начале прошлого года преступник привлек внимание мировых экспертов по кибербезопасности, разместив на одном из форумов объявление о продаже базы данных из 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей. В январе 2019 года The Guardian, Forbes и Newsweek писали о нем, канал Italia 1 посвятил ему целую программу, потому что база данных, которую хакер выставил на продажу, была "самым большим из когда-либо украденных массивов данных".

Эксперты обнаружили, что база данных объемом 87 гигабайт, выставленная хакером на продажу, составляет лишь небольшую часть от общего объема данных, которые он украл. У хакера было как минимум семь подобных украденных баз и взломанных паролей, общий объем которых достигал почти терабайта. Они включали личные, в том числе финансовые, данные жителей Европейского Союза и Северной Америки.

В СБУ поступила информация о том, что хакер под псевдонимом Sanix, вероятно, украинец, житель Ивано-Франковской области. Кибер-специалисты СБУ зафиксировали продажу им баз данных с именами пользователей и паролями для учетных записей электронной почты, ПИН-кодами для банковских карт, электронными кошельками криптовалюты, учетными записями PayPal, информацией о взломанных компьютерах для будущего использования в бот-сетях и для организации DDoS-атак.

В результате спецоперации хакер был задержан. Во время обысков по месту его жительства сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютерное оборудование с двумя терабайтами украденной информации, телефонами с доказательствами незаконной деятельности и денежными средствами от незаконных операций на сумму почти 190 000 гривен и более 3000 долларов США.

Для хакера готовится уведомление о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и несанкционированной продаже или распространении информации с ограниченным доступом, которая хранится на компьютерах.



Как сообщало издание "Комментарии", хакеры получили доступ к данным 9 млн клиентов лоукостера EasyJet.

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