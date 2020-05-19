Хакеры получили доступ к данным 9 млн клиентов лоукостера EasyJet

Бюджетная авиакомпания EasyJet сообщила о кибератаке сегодня, 19 мая, в ходе которой хакеры получили доступ к данным более 9 миллионов клиентов компании. Среди прочего хакеры получили информацию о кредитных картах пассажиров. Об этом представители лоукостера EasyJet рассказали инвесторам Лондонской фондовой биржи.

Злоумышленники узнали не только информацию о кредитных картах около 2200 пассажиров, но и подробности перелетов и адреса электронных почт клиентов компании. При этом представители авиакомпании рассказали, что паспортные данные не пострадали.

По информации Лондонской фондовой биржи, представители EasyJet уже связались с пассажирами, чья информация о кредитных картах попала в руки злоумышленников. Все остальные клиенты компании в ближайшее время получат письмо. В компании отметили, что на текущий момент нет доказательств злоупотребления полученной информацией.

EasyJet — крупнейший европейский лоукостер, который летает в 38 стран.

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