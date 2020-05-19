Хакеры получили доступ к данным 9 млн клиентов лоукостера EasyJet

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Бюджетная авиакомпания EasyJet сообщила о кибератаке сегодня, 19
мая, в ходе которой хакеры получили доступ к данным более 9 миллионов клиентов
компании. Среди прочего хакеры получили информацию о кредитных картах
пассажиров. Об этом представители лоукостера EasyJet рассказали инвесторам Лондонской
фондовой биржи.
Злоумышленники узнали не только информацию о кредитных
картах около 2200 пассажиров, но и подробности перелетов и адреса электронных
почт клиентов компании. При этом представители авиакомпании рассказали, что
паспортные данные не пострадали.
По информации Лондонской фондовой биржи, представители EasyJet уже
связались с пассажирами, чья информация о кредитных картах попала в руки
злоумышленников. Все остальные клиенты компании в ближайшее время получат
письмо. В компании отметили, что на текущий момент нет доказательств
злоупотребления полученной информацией.
EasyJet
— крупнейший европейский лоукостер, который летает в 38 стран.
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