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Хакеры получили доступ к данным 9 млн клиентов лоукостера EasyJet

Хакерам удалось получить информацию о кредитных картах пассажиров

19 мая 2020, 23:10 726
Автор:

• Антон Корнилов

Хакеры получили доступ к данным 9 млн клиентов лоукостера EasyJet

Бюджетная авиакомпания EasyJet сообщила о кибератаке сегодня, 19 мая, в ходе которой хакеры получили доступ к данным более 9 миллионов клиентов компании. Среди прочего хакеры получили информацию о кредитных картах пассажиров. Об этом представители лоукостера EasyJet рассказали инвесторам Лондонской фондовой биржи.

Злоумышленники узнали не только информацию о кредитных картах около 2200 пассажиров, но и подробности перелетов и адреса электронных почт клиентов компании. При этом представители авиакомпании рассказали, что паспортные данные не пострадали.

По информации Лондонской фондовой биржи, представители EasyJet уже связались с пассажирами, чья информация о кредитных картах попала в руки злоумышленников. Все остальные клиенты компании в ближайшее время получат письмо. В компании отметили, что на текущий момент нет доказательств злоупотребления полученной информацией.

EasyJet — крупнейший европейский лоукостер, который летает в 38 стран.

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Источник: https://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/EZJ/14545747.html
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