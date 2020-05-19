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Зрители выбрали лучшую песню в истории Евровидения

Группа Abba выиграла Евровидение 1974 с песней Waterloo

сегодня, 21:17
Автор:

• Антон Корнилов

Зрители выбрали лучшую песню в истории Евровидения В день, когда должен был пройти отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса Covid-19 песенный конкурс Евровидение, зрители проголосовали за лучшую песню в истории Евровидения. Об этом сообщили в издании BBC.

Победителем стала легендарная шведская группа Abba, которая выиграла конкурс Евровидение в 1974 году с песней Waterloo. В том же году песня возглавила музыкальные чарты в Великобритании и принесла группе мировую популярность.


В шорт-лист программы конкурса вошли исполнители такие исполнители, как Bucks Fizz, Gina G, Netta, Conchita Wurst. А список составили эксперты Евровидения и Ken Bruce, Adele Roberts, Mel Giedroyc, Rylan Clark-Neal, Scott Mills.

Также в программе показали видеоклип на песню My Last Breath Джеймса Ньюмана, которой планировали открыть конкурс Евровидение в 2020 году. Ведущий шоу связался с исполнителем по видеосвязи.

Как сообщал портал "Комментарии", онлайн-кинотеатр Netflix выпустил трейлер к документальному фильму о Евровидении под названием Eurovision: The Story of Fire Saga, который выйдет уже 26 июня 2020 года.


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Источник: https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-52615403
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