Зрители выбрали лучшую песню в истории Евровидения

В день, когда должен был пройти отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса

Covid

-19 песенный конкурс Евровидение, зрители проголосовали за лучшую песню в истории Евровидения. Об этом сообщили в издании

BBC

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Победителем стала легендарная шведская группа Abba, которая выиграла конкурс Евровидение в 1974 году с песней Waterloo. В том же году песня возглавила музыкальные чарты в Великобритании и принесла группе мировую популярность.





В шорт-лист программы конкурса вошли исполнители такие исполнители, как Bucks Fizz, Gina G, Netta, Conchita Wurst. А список составили эксперты Евровидения и Ken Bruce, Adele Roberts, Mel Giedroyc, Rylan Clark-Neal, Scott Mills.

Также в программе показали видеоклип на песню My Last Breath Джеймса Ньюмана, которой планировали открыть конкурс Евровидение в 2020 году. Ведущий шоу связался с исполнителем по видеосвязи.

Как сообщал портал "Комментарии", онлайн-кинотеатр Netflix выпустил трейлер к документальному фильму о Евровидении под названием Eurovision: The Story of Fire Saga, который выйдет уже 26 июня 2020 года.

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