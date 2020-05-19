Зрители выбрали лучшую песню в истории Евровидения

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Победителем стала легендарная шведская группа Abba, которая выиграла конкурс Евровидение в 1974 году с песней Waterloo. В том же году песня возглавила музыкальные чарты в Великобритании и принесла группе мировую популярность.
В шорт-лист программы конкурса вошли исполнители такие
исполнители, как Bucks Fizz,
Gina G, Netta, Conchita Wurst. А список составили
эксперты Евровидения и Ken Bruce,
Adele Roberts, Mel Giedroyc, Rylan Clark-Neal, Scott Mills.
Также в программе показали видеоклип на песню My Last Breath Джеймса
Ньюмана, которой планировали открыть конкурс Евровидение в 2020 году. Ведущий
шоу связался с исполнителем по видеосвязи.
Как сообщал портал "Комментарии", онлайн-кинотеатр Netflix выпустил трейлер к документальному фильму о Евровидении под названием Eurovision: The Story of Fire Saga, который выйдет уже 26
июня 2020 года.
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