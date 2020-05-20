По примеру Amazon Go: в России начали тестировать магазины без касс и продавцов

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В России начали тестировать магазины без касс и продавцов по
примере популярного в США Amazon Go, который
уже вызвал восторг у пользователей социальных сетей. Об этом сообщили в
российском издании TJournal.
Партнерами тестирования стали Сбербанк, платежная система Visa и
сеть российских супермаркетов Азбука вкуса. Для оплаты покупок используется
мобильное приложение, к которому нужно привязать карту. После выхода из
магазина система самостоятельно подсчитает стоимость совершенных покупок и
снимет необходимую сумму с привязанной в приложении карты.
Суть идеи в том, что с помощью множества камер и специальных
систем компьютеры сами определяют, какие товары покупатель положил в корзину и
вынес с собой из магазина.
На момент публикации тесты проводятся только в одном
московском магазине Азбуки вкуса в деловом центре Москва-Сити. В течение месяца
планируют сделать технологию доступной для всех россиян.
Как сообщал портал "Комментарии", Беларусь предоставит
замужним женщинам до 40 лет бесплатное ЭКО.
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