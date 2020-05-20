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Главная Новости IT технологии По примеру Amazon Go: в России начали тестировать магазины без касс и продавцов
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По примеру Amazon Go: в России начали тестировать магазины без касс и продавцов

За покупателями будут следить системы компьютеров, а оплата за покупки будет автоматически сниматься с карты

сегодня, 15:51
Автор:

• Антон Корнилов

По примеру Amazon Go: в России начали тестировать магазины без касс и продавцов

В России начали тестировать магазины без касс и продавцов по примере популярного в США Amazon Go, который уже вызвал восторг у пользователей социальных сетей. Об этом сообщили в российском издании TJournal.

Партнерами тестирования стали Сбербанк, платежная система Visa и сеть российских супермаркетов Азбука вкуса. Для оплаты покупок используется мобильное приложение, к которому нужно привязать карту. После выхода из магазина система самостоятельно подсчитает стоимость совершенных покупок и снимет необходимую сумму с привязанной в приложении карты.

Суть идеи в том, что с помощью множества камер и специальных систем компьютеры сами определяют, какие товары покупатель положил в корзину и вынес с собой из магазина.

На момент публикации тесты проводятся только в одном московском магазине Азбуки вкуса в деловом центре Москва-Сити. В течение месяца планируют сделать технологию доступной для всех россиян.

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Источник: https://tjournal.ru/news/170835-sberbank-visa-i-azbuka-vkusa-nachali-testirovat-v-moskve-magaziny-bez-kass-i-prodavcov
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