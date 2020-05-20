Беларусь предоставит замужним женщинам до 40 лет бесплатное ЭКО

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о
социальной поддержке отдельных групп населения, в котором среди прочего
государство предоставляет замужним женщинам младше 40 лет право на бесплатное
экстракорпоральное оплодотворение. Об этом сообщили в российском издании
Медуза.
Одну попытку экстракорпорального оплодотворения будут
предоставлять супружеским парам, в которых женщина младше 40 лет и имеет
соответствующие медицинские показания, подтвержденные документально.
ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) осуществляется вне
организма женщинами под контролем специалистов. Обычно используется в случае
бесплодия, в народе называется "оплодотворением в пробирке" или "искусственным
оплодотворением".
Такое решение Беларусь приняла из-за сокращения населения в
последние годы по причине низких показателей рождаемости. В 2018 году на 1000
человек родились всего 9,9. В соседних странах этот показатель выше. Для
сравнения: в России — 10,9, в Латвии — 10,7, в Литве — 10,1, в Польше — 10,6.
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