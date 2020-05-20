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Беларусь предоставит замужним женщинам до 40 лет бесплатное ЭКО

В Беларуси в последние годы снижается рождаемость

сегодня, 15:48
Автор:

• Антон Корнилов

Беларусь предоставит замужним женщинам до 40 лет бесплатное ЭКО

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о социальной поддержке отдельных групп населения, в котором среди прочего государство предоставляет замужним женщинам младше 40 лет право на бесплатное экстракорпоральное оплодотворение. Об этом сообщили в российском издании Медуза.

Одну попытку экстракорпорального оплодотворения будут предоставлять супружеским парам, в которых женщина младше 40 лет и имеет соответствующие медицинские показания, подтвержденные документально.

ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) осуществляется вне организма женщинами под контролем специалистов. Обычно используется в случае бесплодия, в народе называется "оплодотворением в пробирке" или "искусственным оплодотворением".

Такое решение Беларусь приняла из-за сокращения населения в последние годы по причине низких показателей рождаемости. В 2018 году на 1000 человек родились всего 9,9. В соседних странах этот показатель выше. Для сравнения: в России — 10,9, в Латвии — 10,7, в Литве — 10,1, в Польше — 10,6.

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Источник: https://meduza.io/news/2020/05/18/v-belorussii-zamuzhnie-zhenschiny-mladshe-40-let-poluchat-pravo-na-besplatnoe-eko?utm_source=telegram&utm_medium=live&utm_campaign=live
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