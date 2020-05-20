Телеведущая Алла Мазур победила рак и вернется в эфир

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Популярная украинская телеведущая Алла Мазур, известная в
основном своей работой на телеканале 1+1, победила рак и вернется на работу в эфир.
Об этом она рассказала на своей официальной странице в Facebook.
По словам Мазур, основная часть лечения уже пройдена, а
прогнозы хорошие. Телеведущей повезло обратиться к медикам вовремя благодаря
операции. Также Мазур рассказала, что силы восстанавливаются, поэтому она может
"вернуться к любимому делу". Телеведущая рассказала, что каждый день была на
связи со своей командой ТСН-недели, а также вспомнила о любимых коллегах из
студии.
Алла Мазур обратилась к украинцам по поводу распространения
пандемии коронавируса Covid-19
в нашей стране. По ее словам, несмотря на всеобщую усталость от
общенационального карантина и закрытых помещений, с ослаблением карантина
коронавирус никуда не исчез.
Поэтому телеведущая попросила людей не забывать, что рядом с
уже заболевшими, но еще не сдавшими тест на коронавирус, могут быть люди со
слабым иммунитетом, среди которых в том числе старики и дети. Поэтому так важно
носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Как сообщал портал "Комментарии", американский пес-терапевт
получил степень доктора наук.
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