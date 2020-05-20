Телеведущая Алла Мазур победила рак и вернется в эфир

Популярная украинская телеведущая Алла Мазур, известная в основном своей работой на телеканале 1+1, победила рак и вернется на работу в эфир. Об этом она рассказала на своей официальной странице в Facebook.

По словам Мазур, основная часть лечения уже пройдена, а прогнозы хорошие. Телеведущей повезло обратиться к медикам вовремя благодаря операции. Также Мазур рассказала, что силы восстанавливаются, поэтому она может "вернуться к любимому делу". Телеведущая рассказала, что каждый день была на связи со своей командой ТСН-недели, а также вспомнила о любимых коллегах из студии.

Алла Мазур обратилась к украинцам по поводу распространения пандемии коронавируса Covid-19 в нашей стране. По ее словам, несмотря на всеобщую усталость от общенационального карантина и закрытых помещений, с ослаблением карантина коронавирус никуда не исчез.

Поэтому телеведущая попросила людей не забывать, что рядом с уже заболевшими, но еще не сдавшими тест на коронавирус, могут быть люди со слабым иммунитетом, среди которых в том числе старики и дети. Поэтому так важно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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