Американский пес-терапевт получил степень доктора наук

8-летний лабрадор по кличке Лось стал почетным доктором наук американского Политехнического университета штата Вирджинии. Об этом сообщили на сайте университета.

Собака-терапевт эмоциональной поддержки стабилизирует настроение хозяина и помогает снимать стресс. В США такие собаки могут посещать места, запрещенные для животных, вместе с хозяевами, которым требуется психологическая помощь.

Пес служит в консультационном центре Политехнического университета штата Вирджинии уже 6 лет, в течение которых он помогал студентам учебного заведения, которые страдали психическими расстройствами. Лось поучаствовал в 7,5 тысячи консультациях и 500 мероприятиях по теме заботы о психическом здоровье человека.

В 2019 году лабрадор получил титул "Животное-герой" от Ассоциации ветеринаров Вирджинии, а в 2020 году стал почетным доктором наук в университете. Студенты говорят, что Лось разрушает стереотипы о психической поддержке в кампусе.

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