Американский пес-терапевт получил степень доктора наук

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8-летний лабрадор по кличке Лось стал почетным доктором наук
американского Политехнического университета штата Вирджинии. Об этом сообщили
на сайте университета.
Собака-терапевт эмоциональной поддержки стабилизирует
настроение хозяина и помогает снимать стресс. В США такие собаки могут посещать
места, запрещенные для животных, вместе с хозяевами, которым требуется
психологическая помощь.
Пес служит в консультационном центре Политехнического университета
штата Вирджинии уже 6 лет, в течение которых он помогал студентам учебного
заведения, которые страдали психическими расстройствами. Лось поучаствовал в
7,5 тысячи консультациях и 500 мероприятиях по теме заботы о психическом
здоровье человека.
В 2019 году лабрадор получил титул "Животное-герой" от
Ассоциации ветеринаров Вирджинии, а в 2020 году стал почетным доктором наук в
университете. Студенты говорят, что Лось разрушает стереотипы о психической
поддержке в кампусе.
Как сообщал портал "Комментарии", в Гонконге продают
мороженое со вкусом слезоточивого газа.
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