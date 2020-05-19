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Американский пес-терапевт получил степень доктора наук

Лабрадор по кличке Лось работает в университете уже 6 лет

сегодня, 17:29
Автор:

• Антон Корнилов

Американский пес-терапевт получил степень доктора наук

8-летний лабрадор по кличке Лось стал почетным доктором наук американского Политехнического университета штата Вирджинии. Об этом сообщили на сайте университета.

Собака-терапевт эмоциональной поддержки стабилизирует настроение хозяина и помогает снимать стресс. В США такие собаки могут посещать места, запрещенные для животных, вместе с хозяевами, которым требуется психологическая помощь.

Пес служит в консультационном центре Политехнического университета штата Вирджинии уже 6 лет, в течение которых он помогал студентам учебного заведения, которые страдали психическими расстройствами. Лось поучаствовал в 7,5 тысячи консультациях и 500 мероприятиях по теме заботы о психическом здоровье человека.

В 2019 году лабрадор получил титул "Животное-герой" от Ассоциации ветеринаров Вирджинии, а в 2020 году стал почетным доктором наук в университете. Студенты говорят, что Лось разрушает стереотипы о психической поддержке в кампусе.

Как сообщал портал "Комментарии", в Гонконге продают мороженое со вкусом слезоточивого газа.


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Источник: https://vtnews.vt.edu/articles/2020/05/mediarelations-moosediploma.html
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