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В китайском городе Гонконге, несмотря на карантин, недавно
возобновились антиправительственные протесты. В качестве их поддержки один из
магазинов мороженого решил продавать необычный десерт со вкусом слезоточивого
газа. Об этом сообщили в издании Associated Press.
Главным ингредиентом такого мороженого выступает черный
перец горошком, который сначала обжаривают, а потом измельчают. Послевкусие у
необычного десерта, по информации источника, вызывает раздражение в горле,
прямо как при вдыхании слезоточивого газа.
Одна порция мороженого в поддержку антиправительственных
протестов в Гонконге обойдется в 5 долларов или около 135 гривень по текущему
курсу. По словам владельца магазина, ему удается продавать около 20-30 порций
такого десерта.
Слезоточивый газ применяет полиция Гонконга против
демонстрантов. Протесты продолжаются с 2019 года.
Как сообщал портал "Комментарии", по словам министра
инфраструктуры Владислава Криклия, украинские авиакомпании теряют около 600-700
миллионов гривень каждый месяц из-за общенационального карантина в Украине.
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