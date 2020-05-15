В Гонконге продают мороженое со вкусом слезоточивого газа

В китайском городе Гонконге, несмотря на карантин, недавно возобновились антиправительственные протесты. В качестве их поддержки один из магазинов мороженого решил продавать необычный десерт со вкусом слезоточивого газа. Об этом сообщили в издании Associated Press.



Главным ингредиентом такого мороженого выступает черный перец горошком, который сначала обжаривают, а потом измельчают. Послевкусие у необычного десерта, по информации источника, вызывает раздражение в горле, прямо как при вдыхании слезоточивого газа.

Одна порция мороженого в поддержку антиправительственных протестов в Гонконге обойдется в 5 долларов или около 135 гривень по текущему курсу. По словам владельца магазина, ему удается продавать около 20-30 порций такого десерта.

Слезоточивый газ применяет полиция Гонконга против демонстрантов. Протесты продолжаются с 2019 года.

Как сообщал портал "Комментарии", по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, украинские авиакомпании теряют около 600-700 миллионов гривень каждый месяц из-за общенационального карантина в Украине.

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