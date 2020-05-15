Украинские авиакомпании теряют 600-700 млн грн в месяц из-за карантина — Криклий

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Украинские авиакомпании каждый месяц терпят убытки в размере
около 600-700 миллионов гривень из-за общенационального карантина в стране в
связи с распространением пандемии коронавируса Covid-19. Об этом заявил министр
инфраструктуры Владислав Криклий в интервью изданию Буквы.
По его словам, ни одна авиакомпания в Украине не получила
компенсацию от государства из-за прекращения авиационного сообщения. Некоторые
компании все же получат 100 миллионов гривень, но не компенсации, а в качестве
оплаты за чартерные эвакуационное рейсы для украинцев, которые оказались
заграницей на момент начала пандемии коронавируса.
"И лизинговые платежи, и персонал, и пилоты получают совсем
другие зарплаты. Поэтому у каждой авиакомпании свои история, а если говорить
обо всех авиакомпаниях, то речь идет о 600-700 миллионах гривень в месяц", —
заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Украина полностью остановила пассажирские авиационные
перевозки и закрыла границы для въезда иностранцев с 17 марта. Исключением
стали только специальные эвакуационные рейсы с пассажирами и грузами из других
государств.
Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский продлил блокировку российских сайтов и соцсетей.
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