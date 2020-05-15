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Главная Новости Бизнес экономика Украинские авиакомпании теряют 600-700 млн грн в месяц из-за карантина — Криклий
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Украинские авиакомпании теряют 600-700 млн грн в месяц из-за карантина — Криклий

По словам министра, ни одна авиакомпания не получила компенсацию от государства

сегодня, 17:37
Автор:

• Антон Корнилов

Украинские авиакомпании теряют 600-700 млн грн в месяц из-за карантина — Криклий

Украинские авиакомпании каждый месяц терпят убытки в размере около 600-700 миллионов гривень из-за общенационального карантина в стране в связи с распространением пандемии коронавируса Covid-19. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью изданию Буквы.

По его словам, ни одна авиакомпания в Украине не получила компенсацию от государства из-за прекращения авиационного сообщения. Некоторые компании все же получат 100 миллионов гривень, но не компенсации, а в качестве оплаты за чартерные эвакуационное рейсы для украинцев, которые оказались заграницей на момент начала пандемии коронавируса.

"И лизинговые платежи, и персонал, и пилоты получают совсем другие зарплаты. Поэтому у каждой авиакомпании свои история, а если говорить обо всех авиакомпаниях, то речь идет о 600-700 миллионах гривень в месяц", — заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Украина полностью остановила пассажирские авиационные перевозки и закрыла границы для въезда иностранцев с 17 марта. Исключением стали только специальные эвакуационные рейсы с пассажирами и грузами из других государств.

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский продлил блокировку российских сайтов и соцсетей.


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Источник: https://bykvu.com/ru/mysli/ministr-infrastruktury-vladyslav-kryklii-my-domahaiemos-shchob-robota-transportu-vidnovylas-ale-holovnyi-oponent-u-nas-tut-moz/
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