Компания Microsoft анонсировала создание суперкомпьютера

На конференции разработчиков Build Microsoft объявила о том, что объединилась со стартапом OpenAI для создания одного из самых быстрых суперкомпьютеров в мире. Microsoft утверждает, что компьютер с 285 000 ядрами войдет в первую пятерку рейтинга суперкомпьютеров TOP500.

Пока что более подробной информации ни от Microsoft, ни от OpenAI не поступало. Чтобы войти в пятерку суперкомпьютеров, машина должна была бы достигать более 23 000 терафлопс в секунду. Стоит также отметить, что машина № 1, основанная на IBM Power System Summit, достигает более 148 000 терафлопс, поэтому здесь довольно большой запас. Несмотря на то, что Microsoft выпустила четырехстраничный пресс-релиз о своих инициативах в области ИИ, она не раскрыла фактических показателей производительности будущего суперкомпьютера.

"Компьютер подключен к Azure, но является выделенным ресурсом OpenAI. Они купили эту систему, заплатив как Microsoft, так и другим поставщикам. Общая стоимость не разглашается", - сообщил представитель Microsoft. После крупных инвестиций Microsoft OpenAI сделала Azure своим облаком выбора, и этот суперкомпьютер был разработан "исключительно для OpenAI". OpenAI сделал себе имя, обучая очень большие модели. Это, очевидно, и главная цель данного проекта.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony і Microsoft вместе разработают уникальные камеры с технологией AI.

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