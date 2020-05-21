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YouTube Music получит новую интересную функцию

Новая функция YouTube Music поможет лучше систематизировать музыкальные композиции

сегодня, 16:19
Автор:

• Зинченко Павел

YouTube Music получит новую интересную функцию

Буквально на прошлой неделе YouTube Music начал разрешать пользователям Play Music импортировать существующие библиотеки. Недавно обновленная версия интерфейса YouTube Music Now (интерфейс "Сейчас исполняется") открывает очень полезную вкладку "Связанные".

В начале этого месяца Google перепроектировал интерфейс "Now Playing" YouTube Music с более чистым макетом, который размещает ключевые элементы управления на одном экране. Снизу можно скользить вверх, чтобы получить доступ к очереди "Вперед", а "Тексты песен" - одна вкладка.

В YouTube Music теперь есть раздел "Связанные", в котором перечислены пять песен "Вам также может понравиться" и карусель "Рекомендуемые плейлисты". Ниже приведены "Похожие исполнители", а "Больше" показывает другие альбомы, синглы и EP, которые вы слушаете.

Используя эти рекомендации всего лишь одним прикосновением, пользователь сможет обновить открытие в YouTube Music. Некоторые из этих каруселей ранее требовали от пользователя поиска, запуска радио или посещения полной страницы артиста. Теперь, особенно с возможностью просмотра других работ художника, пользователям больше не нужно тратить время на ручную навигацию.

В то же время полезно просто просмотреть предложения для текущей мелодии, а вкладка "Связанные" также помогает выделить список плейлистов, в которых размещена музыка YouTube. По сравнению с открытием в ленте Home этот новый опыт намного проще. Соответствующие предложения YouTube Music распространяются через обновление на стороне сервера до версии 3.65 или более поздней.

Как сообщало издание "Комментарии", YouTube проведет бесплатный онлайн-фестиваль в мае.


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Источник: https://sup.news/youtube-musics-now-playing-ui-adds-powerful-related-songs-playlists-tab/
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