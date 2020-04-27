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YouTube проведет бесплатный онлайн-фестиваль в мае

Проект получил название «Мы едины»

сегодня, 21:35
Автор:

• Антон Корнилов

YouTube проведет бесплатный онлайн-фестиваль в мае

Видеоплатформа YouTube анонсировала проведение бесплатного онлайн-мероприятия под названием "We Are One" ("Мы — едины") в партнерстве с 20 международными кинофестивалями, среди которых даже Каннский, Берлинский, Венецианский, а также "Сандэнс" и "Трайбека". Об этом сообщили в издании Variety.

Онлайн-фестиваль не позиционируют в качестве замены кинофорума, многие из которых перенесли из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. В программе мероприятия полнометражные и короткометражные, документальные и художественные фильмы. Но премьеры не планируются.

We Are One покажет фильмы бесплатно на своем официальном YouTube-канале для пользователей по всему миру. Онлайн-фестиваль пройдет с 29 мая по 7 июня, в течение 10 дней. Организаторы пообещали опубликовать полное расписание уже скоро.

Пока судьба международных кинофестивалей в 2020 году остается под вопросом, а большинство поклонников кино находятся на самоизоляции, это отличный способ досуга.

Как сообщал портал "Комментарии", Турция приглашает иностранных туристов в августе, но решила отказаться от питания в формате шведского стола и "все включено".


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Источник: https://variety.com/2020/digital/news/youtube-free-film-festival-cannes-tribeca-sundance-1234590501/
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