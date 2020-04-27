YouTube проведет бесплатный онлайн-фестиваль в мае

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Видеоплатформа YouTube анонсировала проведение
бесплатного онлайн-мероприятия под названием "We Are One" ("Мы — едины") в
партнерстве с 20 международными кинофестивалями, среди которых даже Каннский,
Берлинский, Венецианский, а также "Сандэнс" и "Трайбека". Об этом сообщили в
издании Variety.
Онлайн-фестиваль не позиционируют в качестве замены
кинофорума, многие из которых перенесли из-за распространения пандемии
коронавируса Covid-19.
В программе мероприятия полнометражные и короткометражные, документальные и
художественные фильмы. Но премьеры не планируются.
We Are One покажет фильмы бесплатно на своем официальном YouTube-канале для пользователей
по всему миру. Онлайн-фестиваль пройдет с 29 мая по 7 июня, в течение 10 дней.
Организаторы пообещали опубликовать полное расписание уже скоро.
Пока судьба международных кинофестивалей в 2020 году
остается под вопросом, а большинство поклонников кино находятся на
самоизоляции, это отличный способ досуга.
Как сообщал портал "Комментарии", Турция приглашает иностранных туристов в августе, но решила отказаться от питания в формате
шведского стола и "все включено".
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