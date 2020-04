YouTube проведет бесплатный онлайн-фестиваль в мае

Видеоплатформа YouTube анонсировала проведение бесплатного онлайн-мероприятия под названием "We Are One" ("Мы — едины") в партнерстве с 20 международными кинофестивалями, среди которых даже Каннский, Берлинский, Венецианский, а также "Сандэнс" и "Трайбека". Об этом сообщили в издании Variety.

Онлайн-фестиваль не позиционируют в качестве замены кинофорума, многие из которых перенесли из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. В программе мероприятия полнометражные и короткометражные, документальные и художественные фильмы. Но премьеры не планируются.

We Are One покажет фильмы бесплатно на своем официальном YouTube-канале для пользователей по всему миру. Онлайн-фестиваль пройдет с 29 мая по 7 июня, в течение 10 дней. Организаторы пообещали опубликовать полное расписание уже скоро.

Пока судьба международных кинофестивалей в 2020 году остается под вопросом, а большинство поклонников кино находятся на самоизоляции, это отличный способ досуга.

