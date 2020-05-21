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В Дании создадут искусственные острова для переработки энергии

Ожидается, что искусственные острова будут использоваться для производства водорода

сегодня, 17:43
Автор:

• Зинченко Павел

В Дании создадут искусственные острова для переработки энергии

Дания планирует построить два гигантских "энергетических острова", которые могли бы увеличить текущую пропускную способность ветра в Европе на 54%.

Два острова (один - искусственное сооружение, а другой - существующий остров Борнхольм на Балтике) будут изначально "заселены" ветряными турбинами, добавляющими 4 ГВт к возобновляемой мощности страны к 2030 году. Если они будут работать на полную мощность, разработка сможет производить до 12 ГВт, что также может быть использовано для производства водорода.

Это амбициозный проект для скандинавской страны, но он соответствует ее общему отношению к возобновляемой энергии и климату. Дания построила первую в мире морскую ветряную электростанцию ​​в 1991 году и является домом для некоторых крупнейших в мире ветроэнергетических компаний. Правительство обнародовало новый климатический пакет, целью которого является сокращение выбросов страны на 70 процентов в течение десятилетия.

Выступая в Financial Times, министр климата Дании Дэн Йоргенсон заявил, что, несмотря на то, что мир ощущает воздействие коронавируса, страна по-прежнему привержена решению проблемы изменения климата. Он также сказал, что проект - который все еще нуждается в одобрении парламента - будет финансироваться через государственно-частные партнерства, причем частные инвестиции будут обеспечивать большую часть поддержки. 

Как сообщало издание "Комментарии", Google отказалась от создания смарт-квартала в Торонто.


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Источник: https://www.engadget.com/denmarks-ambitious-wind-power-plans-include-giant-energy-islands-120528164.html
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