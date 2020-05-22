Samsung представила свой первый уличный телевизор

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Известная во всем мире технологическая компания Samsung представила
новую модель телевизора под названием Terrace. В компании назвали его первым уличным телевизором,
который защищен от дождя и показывает качественное изображение даже под прямыми
солнечными лучами. Об этом сообщили в технологическом издании DTF.
Телевизор будет представлен в нескольких вариантах с
диагоналями от 55 до 75 дюймов. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP55. При этом телевизор не
рассчитан на минусовую температуру, так что его можно будет использовать только
в теплых регионах или в теплое время года.
Все подключения в целях безопасности и удобства
осуществляются через один кабель HDBaseT. Через него передается электричество и другие сигналы от
источников, которые можно подключить к блоку с разъемами в помещении.
Цена на Samsung Terrace будет зависеть от диагонали: 3500 долларов за 55 дюймов,
5000 долларов за 65 дюймов и 6500 долларов за 75 дюймов.
Как сообщал портал "Комментарии", Apple планирует выпустить
свои очки дополненной реальности в конце 2021 года.
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