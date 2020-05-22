Samsung представила свой первый уличный телевизор

Известная во всем мире технологическая компания Samsung представила новую модель телевизора под названием Terrace. В компании назвали его первым уличным телевизором, который защищен от дождя и показывает качественное изображение даже под прямыми солнечными лучами. Об этом сообщили в технологическом издании DTF.

Телевизор будет представлен в нескольких вариантах с диагоналями от 55 до 75 дюймов. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP55. При этом телевизор не рассчитан на минусовую температуру, так что его можно будет использовать только в теплых регионах или в теплое время года.

Все подключения в целях безопасности и удобства осуществляются через один кабель HDBaseT. Через него передается электричество и другие сигналы от источников, которые можно подключить к блоку с разъемами в помещении.

Цена на Samsung Terrace будет зависеть от диагонали: 3500 долларов за 55 дюймов, 5000 долларов за 65 дюймов и 6500 долларов за 75 дюймов.

Как сообщал портал "Комментарии", Apple планирует выпустить свои очки дополненной реальности в конце 2021 года.

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