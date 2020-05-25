Wikipedia создает специальный кодекс для борьбы с агрессивным поведением

Интренет-энциклопедия Wikipedia разработает новый кодекс поведения, чтобы бороться с проявлениями "токсичного поведения". Фонд Викимедиа, организация, которая управляет сайтом, проголосовала за новые меры, которые будут внедрены к концу года.

Wikipedia пишется и обновляется ​​добровольцами. Многие волонтеры, которые пишут тексты для Wikipedia жаловались на жестокое обращение и преследование со стороны других редакторов. Совет попечителей Викимедиа заявил, что поддержание вежливости является основной ценностью энциклопедии.

"Мы должны работать вместе, чтобы создать безопасную, инклюзивную культуру, где все чувствуют себя желанными, понимают, что их вклад ценится и что их перспективы важны. Наша цель - знание всего мира, и это важный шаг в нашем путешествии", - сказала Кэтрин Махер, исполнительный директор Фонда Викимедиа.

Обязательный кодекс поведения фонда для членов будет включать запрет или ограничение доступа, если волонтеры будут проявлять агрессию. Разработка нового кодекса поведения будет проходить в два этапа. Первый будет включать настройку политик для личных и виртуальных событий, а также политик для технических пространств, включая чаты и другие проекты Викимедиа. Он должен быть ратифицирован Советом к 30 августа. Второй этап, предусматривающий правоприменение в случае нарушения правил, будет утвержден к концу года в соответствии с планом правления.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект будет редактировать статьи на Wikipedia.

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