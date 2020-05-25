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Amazon развернет сеть собственных солнечных электростанций

Технологический гигант Amazon создаст пять солнечных электростанций на трех континентах

сегодня, 16:16
Автор:

• Зинченко Павел

Amazon развернет сеть собственных солнечных электростанций

Технологический гигант Amazon объявил о начале работ по созданию своего первого объекта по переработке солнечной энергии в Китае. Это один из пяти проектов в области возобновляемых источников энергии, которые компания планирует основать по всему миру.

Другие объекты будут построены в Австралии и США в рамках соглашения Amazon Climate Pledge, которое к 2030 году должно быть на 100% возобновляемым источником энергии. Солнечные проекты послужат основой для выполнения операций Amazon и энергоемких облачных бизнесов.

Китайский объект будет представлять собой солнечный проект мощностью 100 мегаватт в Шаньдуне, который будет генерировать 128 000 мегаватт-часов электроэнергии в год. Объект в Австралии будет похож на тот, что в Шаньдуне. В США Amazon строит новые солнечные электростанции в Вирджинии и Огайо.

Amazon располагает 31 возобновляемым источником энергии и использует энергию от солнечных батарей на крышах в 60 центрах по всему миру. Несмотря на эти усилия, группа сотрудников-активистов в Amazon и другие защитники окружающей среды оказывают давление на компанию с целью принятия более масштабных программ устойчивого развития. В частности, активисты хотят, чтобы Amazon разорвала связи с компаниями, работающими на ископаемом топливе, которые пользуются услугами технологического гиганта.

Как сообщало издание "Комментарии", Amazon представит собственный геройский шутер.


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Источник: https://www.geekwire.com/2020/amazon-launches-first-solar-energy-facility-china/
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