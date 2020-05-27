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Американцы представили уникальный голографический дисплей

Американская компания представила первый в истории голографический дисплей с разрешением 8К

27 мая 2020, 13:50
Автор:

Зинченко Павел

Американцы представили уникальный голографический дисплей

В то время как большая часть мира все еще использует 4K, одна компания уже производит 8K голографические дисплеи следующего поколения, которые доступны сегодня. Эта компания называется Looking Glass и она создала первый в мире голографический дисплей с разрешением 8K, в котором используется передовая технология светового поля для создания 3D-подобных изображений. 

К сожалению, использовать его для просмотра Netflix не получится. Демографическая цель Looking Glass на самом деле - научный мир, и в особенно команды, которым нужны рендеры с высоким разрешением, такие как мышечно-скелетные группы, инженерные концепции или топографические особенности.

Впервые технология была представлена на выставке CES 2020. Теперь же она находится в свободном доступе, но, очевидно, далеко не всем будет по карману. К сожалению, компания Looking Glass не размещает цены на своем веб-сайте и требует от заинтересованных сторон запрашивать расценки. Это имеет смысл, так как дисплей действительно не для массового зрителя.

Учитывая, что неголографические телевизоры 8K, такие как Samsung Q950TS, продаются по цене свыше 13 000 долларов, справедливо ожидать, что этот дисплей будет стоить как минимум в два раза дороже, а, вероятно, во много, много раз дороже.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Facebook рассказала о рабочих местах будущего.


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Источник: https://global.techradar.com/en-za/news/worlds-first-8k-holographic-display-shows-everything-except-its-asking-price
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