Компания Facebook рассказала, как будут выглядеть рабочие места будущего

Компания Facebook поделилась в своем блоге собственным видением того, как офисные рабочие места будут выглядеть в будущем. Компания планирует создать "сверхпродуктивные рабочие места в смешанной реальности" с использованием инструментов VR и AR. Например, согласно сообщениям компании, отслеживание движений рук с добавлением обычной клавиатуры и мыши значительно повысит эффективность работы.

Чтобы сотрудник мог работать в виртуальном пространстве и одновременно видеть комнату, камеры устанавливаются на гарнитуру Oculus Rift или Quest VR, которую производит Facebook. Размышляя над повышением эффективности удаленной работы и производительности, компания работала над концепциями смешанной реальности, основанными на существующих технологиях, таких как Passthrough, чтобы люди могли переключаться между реальным и виртуальным мирами.

Более того, этот формат позволит сотрудникам создать рабочую среду из любой точки мира, что приведет к отказу от стандартных офисов. Кроме того, в виртуальном пространстве коллеги смогут общаться друг с другом, используя свои аватары, которые будут передавать эмоции обычного человека - через кодек аватаров искусственного интеллекта, который уже есть в Facebook.

Такие места могут появиться в компании в течение следующих 15 лет, на протяжении которых Facebook собирается перевести половину своих сотрудников на удаленную работу.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook планирует разрешить некоторым сотрудникам постоянно работать дома.





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