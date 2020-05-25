kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
kyiv kyiv
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.05.2020

BTC/USD

8769.68

ETH/USD

203.63

LTC/USD

43.01

НБУ 25.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT VR Компания Facebook рассказала, как будут выглядеть рабочие места будущего
commentss НОВОСТИ Все новости

Компания Facebook рассказала, как будут выглядеть рабочие места будущего

Facebook создаст рабочие места будущего с помощью виртуальной и дополненной реальности

сегодня, 17:44
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Facebook рассказала, как будут выглядеть рабочие места будущего

Компания Facebook поделилась в своем блоге собственным видением того, как офисные рабочие места будут выглядеть в будущем. Компания планирует создать "сверхпродуктивные рабочие места в смешанной реальности" с использованием инструментов VR и AR. Например, согласно сообщениям компании, отслеживание движений рук с добавлением обычной клавиатуры и мыши значительно повысит эффективность работы.

Чтобы сотрудник мог работать в виртуальном пространстве и одновременно видеть комнату, камеры устанавливаются на гарнитуру Oculus Rift или Quest VR, которую производит Facebook. Размышляя над повышением эффективности удаленной работы и производительности, компания работала над концепциями смешанной реальности, основанными на существующих технологиях, таких как Passthrough, чтобы люди могли переключаться между реальным и виртуальным мирами.

Более того, этот формат позволит сотрудникам создать рабочую среду из любой точки мира, что приведет к отказу от стандартных офисов. Кроме того, в виртуальном пространстве коллеги смогут общаться друг с другом, используя свои аватары, которые будут передавать эмоции обычного человека - через кодек аватаров искусственного интеллекта, который уже есть в Facebook.

Такие места могут появиться в компании в течение следующих 15 лет, на протяжении которых Facebook собирается перевести половину своих сотрудников на удаленную работу.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook планирует разрешить некоторым сотрудникам постоянно работать дома.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://freenews.live/vr-helmet-and-gesture-control-facebook-revealed-the-concept-of-the-future-workplace/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!