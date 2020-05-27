YouTube уличили в прокоммунистических настроениях

Видеохостинг YouTube признал, что он автоматически удалял комментарии, которые критикуют правящую коммунистическую партию Китая (КПК). Видеоплатформа, принадлежащая материнской компании Google, Alphabet, заявила, что автоматическое удаление некоторых комментариев сводилось к "ошибке" с ее автоматизированными системами защиты прав.

"Мы всегда работаем над решением проблем на YouTube. После проверки нашими командами мы подтвердили, что это была ошибка в наших системах правоприменения", - сообщил официальный представитель YouTube.

Пользователи подняли эту проблему на официальных страницах справки YouTube еще в октябре 2019 года, предположив, что она продолжается не менее шести месяцев. Комментарии были удалены под видео и в прямом эфире, а две фразы на китайском языке были удалены, несмотря на их лояльное по отношению к КПК содержание.

Если комментарии содержали слова "коммунистический бандит" или "партия 50 центов", то они были отобраны фильтрами комментариев YouTube и удалены примерно через 15 секунд, сообщает The Verge. Первая фраза является уничижительным термином для китайских коммунистов, а вторая - термином, который предоставляется пользователям Интернета, которым платят за манипулирование общественным мнением в отношении Коммунистической партии Китая.



Как сообщало издание "Комментарии", YouTube будет напоминать пользователям, что пора спать.

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