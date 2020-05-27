Samsung рассказала подробности о своих дебетовых картах

Всемирно известная технологическая компания Samsung представила свои дебетовые карты Samsung Money by SoFi и рассказала подробности о них. Карта будет привязана к приложению бесконтактных платежей Samsung Pay. Об этом сообщили в издании The Verge.

Samsung предлагает пользователям открыть счет для управления деньги и вместе с ним дебетовую карту Samsung Money при поддержке платежной системы Mastercard и банка The Bancorp Bank.

В компании пообещали, что в новой системе не будет никаких комиссий за обслуживание. Но при этом Samsung оставляет за собой право вносить изменения в это правило в будущем.

Главная особенность новых дебетовых карт Samsung Money — интеграция в приложение бесконтактных платежей Samsung Pay. Клиенты смогут подать заявку на получение карты прямо в приложении, а начать пользоваться ей сразу после одобрения еще до получения физической пластиковой карты.

В приложении Samsung Pay пользователи смогут проверить баланс, посмотреть историю покупок, заблокировать карту, перевести деньги на другую карту и выполнить другие стандартные функции.

Выпуск дебетовой карты Samsung Money запланирован уже на лето 2020 года.

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