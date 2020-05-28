kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.05.2020

BTC/USD

9499.95

ETH/USD

222.23

LTC/USD

44.95

НБУ 29.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.90

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Американским дронам разрешили перелеты на рекордно большое расстояние
commentss НОВОСТИ Все новости

Американским дронам разрешили перелеты на рекордно большое расстояние

Впервые на територии США дрон вылетит за пределы прямой видимости оператора

28 мая 2020, 10:46
Автор:

Зинченко Павел

Американским дронам разрешили перелеты на рекордно большое расстояние

Дрон фирмы Zipline получил разрешение на поставку медикаментов и средств индивидуальной защиты в больницы в Северной Каролине. Фирме будет разрешено использовать беспилотники на двух указанных маршрутах после того, как Федеральное авиационное управление предоставило ей чрезвычайное разрешение.

Это первый раз, когда FAA разрешил поставки с помощью беспилотников за пределами прямой видимости на територии в США. Эксперт по робототехнике профессор Ноэль Шарки уверен, что пандемия может помочь ослабить некоторые правила полета дронов. Компания Zipline, которая ведет переговоры с FAA, хочет расширить свою деятельность до других больниц и, в конечном итоге, предложить доставку в дома людей. Она получила разрешение на два маршрута, которые включают в себя полеты до 48 км.

uW70kirbaqeviWOEFat3BQ4-5.jpg

Беспилотники будут запускаться из ближайшего центра контроля за полетами и сбрасывать коробку с медицинскими товарами на парашюте в назначенные места. Беспилотники могут перевозить почти 1,8 кг груза и летать со скоростью до 130 километров в час даже в дождь или ветер. Исполнительный директор Zipline Келлер Ринаудо сказал, что он надеется, что пример Северной Каролины может "предоставить остальной части страны план" для будущих поставок в сфере здравоохранения.

Это уже не первый раз, когда дроны активно используются для доставки лекарств. Беспилотник Windracers Ultra с неподвижным крылом доставлял СИЗ из Хэмпшира на остров Уайт - 10-минутное путешествие, а в Ирландии компания Manna Aero сотрудничает с органами здравоохранения для доставки рецептов и других предметов первой необходимости в небольшой сельский городок.

Как сообщало издание "Комментарии", китайская компания создала дрон с уникальной технологией.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/technology-52819648
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!