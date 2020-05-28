Американским дронам разрешили перелеты на рекордно большое расстояние

Дрон фирмы Zipline получил разрешение на поставку медикаментов и средств индивидуальной защиты в больницы в Северной Каролине. Фирме будет разрешено использовать беспилотники на двух указанных маршрутах после того, как Федеральное авиационное управление предоставило ей чрезвычайное разрешение.

Это первый раз, когда FAA разрешил поставки с помощью беспилотников за пределами прямой видимости на територии в США. Эксперт по робототехнике профессор Ноэль Шарки уверен, что пандемия может помочь ослабить некоторые правила полета дронов. Компания Zipline, которая ведет переговоры с FAA, хочет расширить свою деятельность до других больниц и, в конечном итоге, предложить доставку в дома людей. Она получила разрешение на два маршрута, которые включают в себя полеты до 48 км.





Беспилотники будут запускаться из ближайшего центра контроля за полетами и сбрасывать коробку с медицинскими товарами на парашюте в назначенные места. Беспилотники могут перевозить почти 1,8 кг груза и летать со скоростью до 130 километров в час даже в дождь или ветер. Исполнительный директор Zipline Келлер Ринаудо сказал, что он надеется, что пример Северной Каролины может "предоставить остальной части страны план" для будущих поставок в сфере здравоохранения.

Это уже не первый раз, когда дроны активно используются для доставки лекарств. Беспилотник Windracers Ultra с неподвижным крылом доставлял СИЗ из Хэмпшира на остров Уайт - 10-минутное путешествие, а в Ирландии компания Manna Aero сотрудничает с органами здравоохранения для доставки рецептов и других предметов первой необходимости в небольшой сельский городок.

Как сообщало издание "Комментарии", китайская компания создала дрон с уникальной технологией.

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