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Китайская компания подключит компьютер к мозгу человека

Взаимодействие компьютера с мозгом будет содействовать прорыву в сфере медицины

28 мая 2020, 14:33 comments641
Автор:

Зинченко Павел

Китайская компания подключит компьютер к мозгу человека

Huami, дочерняя компания Xiaomi, объявила о создании лаборатории для исследования мозга. В частности, ученые заинтересованы в связи между человеческим разумом и компьютером, сообщает издание cnTechPost.

Лаборатория исследований мозга и искусственного интеллекта была создана совместно с Научно-техническим университетом Китая (USTC). Специалисты проведут как инвазивные, так и неинвазивные эксперименты, в которых они хотят подключить человеческий мозг к компьютеру. Одна из основных целей новой лаборатории - создать новую модель здравоохранения, в которой технологии будут глубоко интегрированы в организм человека.

В своем заявлении Huami и USTC заявили, что в одном из первых исследований в новой лаборатории ученые будут изучать поведение мозга при эпилепсии. Используя метод электрофизиологии головного мозга, специалисты собираются получить специфические маркеры неврологических заболеваний, чтобы создать инструмент для точного прогнозирования эпилепсии. Эксперты подчеркнули, что новый метод значительно улучшит жизнь многих людей с подобным заболеванием.

Huami также сообщила, что новая лаборатория будет тестировать методы подключения различных интерфейсов к мозгу. Эти мероприятия будут проводиться на экспериментальных животных. Представители лаборатории заявили, что игровая площадка станет местом для инноваций, например, на ее основе будут проводиться учебные курсы для аспирантов, для регистрации различных патентов.

Как сообщало издание "Комментарии", Huami представит серию новых спортивных гаджетов


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Источник: https://handofmoscow.com/2020/05/27/xiaomi-wanted-to-connect-the-brain-to-the-computer/
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