Польский банк выпустил специальное приложение для детей

Польский банк Pekao создал специальное приложение, которое помогает детям экономить и учит разумно распоряжаться своими деньгами. PeoPay Kids может быть установлен родителями на телефон ребенка, а затем может быть использован для сберегательного счета, где могут быть созданы "денежные ящики" для экономии средств для конкретных целей.

Вице-президент Bank Pekao Марек Томчук заявил, что на сегодняшний день в Польше отсутствуют эффективные банковские решения для детей школьного возраста. Именно поэтому и было создано приложение PeoPay Kids. "Это был ответ на потребности родителей и детей", - заявил Томчук.

Владельцы счетов могут переводить деньги и пополнять свои предоплаченные мобильные телефоны, а родители получают запрос на одобрение транзакций. Приложение также имеет функцию виртуального тренера, дающую детям советы по управлению деньгами и знакомство с миром финансов.

Родители могут управлять учетной записью, проверять расходы, контролировать баланс или устанавливать другие функции. Они также могут устанавливать дневные лимиты для сопутствующей платежной карты приложения.

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