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Польский банк выпустил специальное приложение для детей

Специальное приложение научит детей разумно распоряжаться деньгами

28 мая 2020, 15:57
Автор:

Зинченко Павел

Польский банк выпустил специальное приложение для детей

Польский банк Pekao создал специальное приложение, которое помогает детям экономить и учит разумно распоряжаться своими деньгами. PeoPay Kids может быть установлен родителями на телефон ребенка, а затем может быть использован для сберегательного счета, где могут быть созданы "денежные ящики" для экономии средств для конкретных целей.

Вице-президент Bank Pekao Марек Томчук заявил, что на сегодняшний день в Польше отсутствуют эффективные банковские решения для детей школьного возраста. Именно поэтому и было создано приложение PeoPay Kids. "Это был ответ на потребности родителей и детей", - заявил Томчук.

Владельцы счетов могут переводить деньги и пополнять свои предоплаченные мобильные телефоны, а родители получают запрос на одобрение транзакций. Приложение также имеет функцию виртуального тренера, дающую детям советы по управлению деньгами и знакомство с миром финансов.

Родители могут управлять учетной записью, проверять расходы, контролировать баланс или устанавливать другие функции. Они также могут устанавливать дневные лимиты для сопутствующей платежной карты приложения.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook представил приложение голосовых звонков CatchUp.


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Источник: https://www.finextra.com/newsarticle/35901/polands-pekao-launches-kids-app
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